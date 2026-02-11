Contrarreloj por el césped del Atlético-Barcelona: cubierto con lámparas que imitan la luz solar

Y de repente entró en juego el césped del Metropolitano, tangible guardiolista donde los haya. El invierno, crudo, gélido y marcado por las fuertes y constantes lluvias y escasa luminosidad, ha hecho mella en el terreno de juego rojiblanco. Además del mencionado daño, las condiciones climatológicas también han impedido que la nueva plantación del césped -a finales de noviembre- se asiente. Se trabaja para que el césped del Metropolitano llegue en su mejor forma posible al Atlético-Barcelona de Copa del Rey.

La imagen del terreno de juego a poco más de 24 horas de que ruede el balón es la de un tapete cubierto por lámparas que imitan la luz solar y siendo trabajada por un caudaloso número de operarios. En el club rojiblanco albergan la confianza de que su feudo llegue en las mejores condiciones para disputar la ida de semifinales. Un césped que ha sido criticado por los propios jugadores colchoneros al dificultar el juego.

El primero en alzar la voz fue Griezmann tras firmar ante el Betis en Copa la mayor exhibición de su equipo este curso. Fue en La Cartuja, un escenario que cautivó al francés y que utilizó como ejemplo a seguir para su propio equipo. «Igual ha sido nuestro mejor partido por el campo, es el mejor de España. El nuestro no ayuda mucho y nos complica. Somos un equipo que intenta jugar. Nos hemos movido mucho, hemos participado sin balón y eso ayuda mucho al que lo tiene», comparó el jugador rojiblanco.

El siguiente en señalar al césped del estadio del Atlético fue otro peso pesado de la plantilla, el capitán Koke. Por puntualizar, lo hizo en un momento diametralmente opuesto al que aprovechó Griezmann para verbalizar su crítica. El francés se expresó tras la mayor exhibición del curso rojiblanco, mientras que Koke tras perder el partido de Liga como local. «No está bien. Nos resbalamos y se levanta. Un equipo como el Atlético de Madrid necesita que el campo esté bien para jugar. Se nos exige que juguemos a un gran nivel y necesitamos un césped de nivel para jugar. Un césped de nivel», aseguró Koke.

El Atlético cambió el césped mucho antes de recibir al Barcelona

Lo cierto es que el Atlético cambió su césped hace no mucho, poco menos de dos meses y medio. Tras el paso de los Dolphins de la NFL por las instalaciones colchoneras. La franquicia estadounidense llevó a cabo varios entrenamientos y el Atlético decidió replantar su césped a mitad de temporada, una maniobra poco habitual. El impacto para la entidad rojiblanca en cuanto a imagen y montante económico -valorado en millones de euros- inclinó la balanza hacia el cambio, aunque más tarde que pronto se iba a realizar igualmente.

El Atlético se puso en manos de GrassMasters Solutions, la empresa más fuerte del sector. La misma que ha sido utilizada por la mayoría de los estadios de la NFL y grandes recintos europeos como Anfield, Old Trafford, San Siro y Wembley. Hasta 15 equipos de la Premier League entrenan y juegan en campos que han empleado la tecnología de GrassMasters Solutions. La mencionada empresa utiliza un sistema de inyección de entre 19 y 20 millones de fibras sintéticas sobre el césped natural, que crece reforzado alrededor de ellas.

Se consigue así un tapete firme y con mayor durabilidad. El nuevo césped se estrenó contra el Inter de Milán el 26 de noviembre de 2025. Sin embargo, dos meses y medio después, se levanta y provoca resbalones a los jugadores colchoneros. Pesos pesados del vestuario ya han alzado la voz, pero en el Atlético existe la confianza para que el césped llegue con su mejor cara al partido de semifinales contra el Barcelona. Cuenta atrás activada. Ya quedan menos de 24 horas.