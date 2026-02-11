Una por otra: Simeone recupera a Nico y Pubill pero tiene dos bajas para recibir al Barcelona

Camina el Atlético sin pena ni gloria por la Liga, abocado a un playoff contra el Brujas para alcanzar los octavos de la Champions, con más roces que acercamientos entre la dirección deportivo y el entrenador y en mitad de todo eso, se juega la temporada contra el Barcelona en semifinales de la Copa del Rey. Los de Simeone se han ejercitado este miércoles por última vez antes de recibir a los azulgranas para el partido de ida.

Nico González se suma a la causa. El argentino se ha ejercitado con el grupo tras hacerlo apartado durante la semana y haberse ausentado del último partido contra el Betis. Misma hoja de ruta ha seguido Marc Pubill. También se perdió la jornada liguera ante el cuadro rojiblanco -en su caso por una indisposición- pero ha llegado a tiempo para ejercitarse con el grupo en el último entrenamiento de los rojiblancos para recibir al Barcelona.

Y las gallinas que entran por las que salen. Dos reincorporaciones por dos bajas, las de Barrios y Cardoso. La primera era de sobra conocida, pues el canterano estará un mes de baja por lesión tras romperse contra el Betis en el partido de cuartos de Copa del Rey. El del Barcelona será el segundo de los siete encuentros que se perderá. La otra ausencia es la de Cardoso, que no se ha recuperado a tiempo de los problemas físicos que le han impedido vestirse de corto en el doble enfrentamiento con el Betis.

Simeone confía en su plantilla. El Barcelona también acude con heridas, con las bajas de Raphinha y Rashford. Dos ausencias importantes para buscar el primer paso hacia la final copera. «No estoy pensando en ellos. Pienso en la baja que tenemos de Barrios y necesito centrarme en qué vamos a hacer nosotros y cómo vamos a empezar el partido y con qué partidos no encontraremos. No hay sustituto igual para Barrios. La lesión de Cardoso nos hace daño porque no tiene continuidad. Mendoza y Vargas están entrando bien en el equipo», detalló Simeone.