Iturralde y Ponseti protagonizan el enganchón radiofónico más caliente de la década: «No sabes de nada»

Eduardo Iturralde González vuelve a estar en el foco, esta vez por un enganchón histórico en antena con José Antonio Ponseti. Durante el Carrusel Deportivo del sábado, cuando el periodista estaba hablando sobre el Mundial que se celebrará en verano en Estados Unidos y la tenencia de armas que hay en el país, el ex árbitro saltó para recriminarle que defendiera la posesión de armas, algo que en ese momento no había sucedido. Al no dejarle explicarse, Ponseti estalló: «¡Ya está bien! ¡No tienes ni puñetera idea! ¡No sabes nada!».

Durante más de dos minutos, los dos se gritaron mutuamente en pleno directo, con Dani Garrido, el conductor del programa, intentando mediar. «Escuchadme un segundo, que sois dos amigos. Voy a poner el punto de calma», señalaba para intentar que ambos dejaran de discutir. Mientras que Ponseti, diciéndole «ya me tienes harto» y «ya está bien de faltarle el respeto a la gente», terminaba la acalorada discusión con el ex árbitro.

Todo comenzó cuando Iturralde interrumpió a Ponseti, que se encuentra en Estados Unidos para cubrir la Super Bowl y hablaba sobre la tenencia de armas en el país, aunque ya habían tenido un pequeño rifirrafe, por las palabras del periodista, que se refirió a él como «el populista este», aunque en un tono no muy serio. «Va a estar 40 días por lo menos en Estados Unidos, un país de 350 millones de habitantes en el que hay de todo. Hay gente que vive en la América profunda y tiene armas, porque la Policía tarda no menos de 20 minutos en llegar a su casa…», señalaba.

En ese momento, Iturralde le cortó. «¿Qué estás, defendiendo públicamente la tenencia de armas? ¿Estás diciendo eso? ¿Estás diciendo que cada uno puede llevar armas? ¿Acabas de decir que pueden tener armas?», preguntaba Iturralde, diciendo además que era «una barbaridad» lo que estaba diciendo.

«¡Escúchame!», decía Ponseti ante un Iturralde que no paraba de preguntar. «¡Escúchame de una puñetera vez!», hasta que ya le mandó callar: «¡Qué te calles de una puñetera vez! ¡No tienes ni puñetera idea! ¡No sabes nada!», le gritaba el periodista a Iturralde.

«Eres un ser que no sabe nada. Si hablamos de armas, igual te llevas una sorpresa. Que me deje decir lo que tengo que decir. Que ya está bien lo de este tío. No me importa reconocer que yo en EEUU tendría arma, porque hay mucho loco, porque es muy difícil vivir aquí. No es lo mismo que vivir en tu tierra», explicaba Ponseti. Además, le lanzaba una pregunta al que fuera colegiado: «Por cierto, ¿en tu tierra, en Euskadi, no había armas?».

«No sabes nada Iturralde, no tienes ni idea de nada. Vente aquí los 40 días [del Mundial], ¡qué ya me tienes harto! ¡Qué ya está bien! Ya está bien de faltarle el respeto a la gente», finalizaba, tras un enganchón histórico, de los más fuertes que se han visto en directo en los últimos años en la radio española.