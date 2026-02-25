El Ayuntamiento activa los controles policiales para desalojar a los okupas ilegales de la antigua cárcel de Palma

El Ayuntamiento de Palma que lidera Jaime Martínez (PP) ha iniciado este miércoles el desalojo de los más de 200 okupas ilegales que viven en este abandonado y degradado inmueble, con el objetivo de poner fin a muchos años de inseguridad, peleas, incendios y robos que habían convertido tanto la prisión como sus alrededores en una zona muy conflictiva.

A primera hora de esta mañana se ha iniciado el censo de personas que habitan la abandonada instalación, para posteriormente arrancar con las acciones legales para iniciar el desalojo definitivo del edificio. Una vez que las personas reciben su notificación, tienen cinco días para alegar, luego se les citará y en cuatro días tendrán que abandonar el lugar.

El Ayuntamiento ha advertido que si algún morador no abandona el lugar de forma voluntaria, se trasladará la cuestión a la vía judicial. Por su parte, el Obispado de Mallorca se reunirá con el Consistorio para ver cuántas habitaciones podría poner a disposición de estas personas.

Durante el censo, son varios los okupas que han mostrado su enfado ante los medios de comunicación. «Me dicen que tengo que irme, pero no tengo alternativa. ¿Qué puedo hacer yo? Soy una persona trabajadora, no cometo delitos», ha asegurado un morador.

Otro hombre ha acusado al Consistorio palmesano de «actuar con alevosía». «No nos dan ninguna solución, no sé que van a conseguir con esto. Yo personalmente me iré a las puertas del Ayuntamiento. Yo cobro el Ingreso Mínimo Vital, no me puedo permitir un piso o una habitación, ¿adónde voy ahora?», ha manifestado.

Por su parte, la concejal podemita del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, ha acusado al alcalde Martínez, de utilizar el «método Albiol» para «dejar en la calle a gente que ya está viviendo en condiciones que nadie desearía».

También desde la antigua prisión, la coordinadora de la formación morada ha asegurado que las alternativas que está ofreciendo el Consistorio no ofrecen ninguna solución para estas personas. «Hay muchas personas en situación administrativa irregular y el Ayuntamiento tampoco está ofreciendo la información que podría ofrecer sobre la regulación extraordinaria», ha añadido.

Para Muñoz, es «absolutamente lamentable» la situación en que se está dejando a las personas que habitan en la antigua prisión.

«Están dejando a personas que ya están en una situación muy difícil en el desamparo absoluto en la calle. Tampoco están dando la información que necesitan para poder acceder a esos servicios sociales», ha afirmado.