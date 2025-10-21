El hasta ahora presidente y consejero delegado del Grupo Mediapro, Tatxo Benet, dejará sus responsabilidades en el grupo tras llegar a un acuerdo con SouthWind, socio mayoritario del conglomerado, informa el grupo en un comunicado.

Mediapro, con una plantilla de 7.000 personas en 28 países, cerró 2024 con una facturación de 1.068 millones de euros y un ebitda de 182 millones, aunque el resultado neto fueron 71 millones de pérdidas.

Benet ha comunicado él mismo su dimisión a los distintos comités del grupo y a todos los profesionales que trabajan en Grupo Mediapro en una reunión general en el auditorio de Barcelona y que se ha podido seguir online en el resto de sedes.

Ha asegurado quedarse «con la experiencia acumulada en estos 30 años y todo el talento y la calidad humana que ha encontrado en los más de 55.000 profesionales que han pasado por el grupo».

«Estoy seguro de que esta nueva etapa de la que ya no forma parte ninguno de los tres fundadores nos dará tantos éxitos como los más de 30 años que hemos vivido y que han convertido a Grupo Mediapro, una empresa nacida en Catalunya, en un referente mundial», ha dicho.

Benet inició su carrera profesional en medios como Diario de Lleida, El País y El Periódico de Catalunya formó parte del equipo fundacional de Televisió de Catalunya, impulsó la producción televisiva de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 y en 2000 se integra, con Jaume Roures y Gerard Romy, en Mediapro.

Benet sale de la compañía controlada por el fondo chino Orient Hontai dos años después que su ex socio, Roures, que fue despedido fulminantemente en octubre de 2023 por diferencias en la estrategia con los propietarios. Benet y Roures rompieron relaciones y ahora no se hablan, además de romper en sus negocios conjuntos, como el diario de internet Público.es.

Su sustituto será Sergio Oslé, ex consejero delegado de Telefónica España, según ha adelantado El Confidencial.