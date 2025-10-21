El director de OKDIARIO sale al paso de las palabras del presidente de Castilla-La Mancha con las que calificó de «bulo» la información destapada por OKDIARIO sobre el parón en los cribados de cáncer su comunidad. Recuerda Eduardo Inda que «le hemos colgado un sambenito a Emiliano García-Page, el de poli bueno», argumentando que «Sánchez es tan malo que parece que cualquiera que sea un poco menos malo nos parece lo más maravilloso del mundo».

Sin olvidar que es «verdad que Page siempre ha sostenido un discurso constitucionalista que nada tiene que ver con el discurso proetarra y a favor de los secesionistas catalanes, los proetarras y los comunistas de Podemos y Sumar de Pedro Sánchez», subraya Inda que el dirigente autonómico «jamás ha utilizado los ocho diputados que tiene el Partido Socialista castellano manchego en el Congreso de los Diputados para alterar el curso de la historia y votar contra las salvajadas de Sánchez».

La reacción de Page ante la información de OKDIARIO le lleva a Inda a colegir que se ha «descubierto que Page es, en modos y maneras, igualito que Sánchez». Matizando que «es verdad que Page no es un chulo repugnante como el marido de la pentaimputada Begoña Gómez, que es un tipo cercano, campechano y amable», el director de este medio pone el foco en que «ha calificado de bulo la información que hemos publicado contando que su Gobierno ha dejado sin cribado de cáncer a 2.500 mujeres de la zona de Talavera de la Reina durante cinco meses».

Este martes el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha también tildó de «bulo» la noticia, para luego decir «que sí, que durante cinco meses no se han hecho cribados de cáncer a 3.000 mujeres».

De modo que Inda le envía un nítido mensaje al presidente autonómico: «Querido Emiliano, lo mejor que puedes hacer es copiar a Juanma Moreno, reconocer este desastre y asumir las consecuencias, y pedir perdón a las ciudadanas afectadas», subrayando que «en un cáncer, cinco días es un mundo, pero cinco meses es una auténtica eternidad que ha podido costar más de una vida».