Bielsa vuelve loca a Uruguay: crisis total antes de medirse a España

Uruguay llega al partido contra España sumida en una crisis importante de confianza. Lo que debía ser una fase de grupos cómoda para la selección de Marcelo Bielsa se ha convertido en un problema enorme antes de la última jornada. La Celeste no ha ganado ninguno de sus dos primeros partidos, se jugará la clasificación frente al combinado de Luis de la Fuente y lo hará con demasiadas dudas, tanto futbolísticas como anímicas. España quiere ser primera. Uruguay, simplemente, seguir viva.

La situación no es nueva. Uruguay ya sufrió durante buena parte de la fase de clasificación para el Mundial, pese a que en ningún momento llegó a estar realmente en peligro su presencia en la cita. El arranque del ciclo Bielsa fue prometedor, con victorias de mucho peso frente a Argentina en La Bombonera y ante Brasil en Montevideo, algo que disparó la ilusión de todo un país. Sin embargo, aquel impulso se fue apagando poco a poco. La selección perdió continuidad, empezó a dejar dudas y la relación entre el técnico argentino, la afición y buena parte del entorno se fue enfriando.

En medio de ese proceso también aparecieron varios incendios internos. Las declaraciones de Luis Suárez tras dejar la selección marcaron un antes y un después en la percepción pública del ciclo Bielsa. También el episodio de Agustín Canobbio, apartado durante un tiempo después de unas palabras que no gustaron dentro de la concentración y que terminó regresando para jugar los amistosos ante Inglaterra y Argelia. Hoy, curiosamente, vuelve a estar en el equipo y apunta incluso a ser titular. El vínculo de Bielsa con el periodismo uruguayo tampoco ha ayudado. Su forma de entender la comunicación deportiva ha generado choques constantes y una relación fría, en ocasiones directamente rota.

La idea del ‘Loco’

En lo futbolístico, Bielsa no ha renunciado a su idea. Uruguay mantiene la matriz del 4-3-3, con presión alta, extremos abiertos y una propuesta reconocible. El problema es que el equipo no está respondiendo. Una de las grandes críticas antes del Mundial fue la cantidad de jugadores que llegaron tocados, con falta de ritmo o problemas físicos. Ronald Araújo, Giorgian De Arrascaeta, José María Giménez o Joaquín Piquerez son algunos ejemplos de una lista muy condicionada por el estado físico de varios futbolistas importantes.

Y el Mundial, hasta ahora, ha sido una decepción. En Uruguay muchos daban por hecho que la Celeste llegaría al partido contra España con seis puntos y con el liderato del grupo en juego. La realidad es muy diferente. El equipo ha cometido errores graves, especialmente en defensa, y ha encajado tres goles evitables. El tanto de Arabia Saudí llegó a balón parado, una de las grandes debilidades de esta selección, mientras que los dos goles de Cabo Verde también tuvieron una responsabilidad evidente de la zaga uruguaya.

La única buena noticia está en los extremos. Uruguay había llegado al torneo con dudas sobre la capacidad goleadora de sus bandas y, sin embargo, sus tres tantos en el Mundial han nacido precisamente ahí: dos de Maxi Araújo, futbolista del Sporting de Portugal, y uno de Canobbio. Es el único argumento ofensivo que ha sostenido a una selección demasiado irregular.

Ahora todo dependerá de Guadalajara. Uruguay necesita competir mejor, reducir errores y esperar también qué España se encuentra. Si la selección de Luis de la Fuente sale en modo campeona de Europa, la Celeste tendrá un problema enorme. Si el partido se enfría con el paso de los minutos y el empate empieza a servir a los dos, el escenario será distinto. Pero la realidad es clara: la Uruguay de Bielsa llega tocada, discutida y con la obligación de demostrar frente a España que todavía tiene Mundial.