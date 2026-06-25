La selección española preparó el partido contra Uruguay, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial, en unas instalaciones que, visto lo visto, no están a la altura de una Copa del Mundo. España se ejercitó en el Sports Center de Guadalajara, campo de entrenamiento de las categorías inferiores del Chivas de Guadalajara y de su equipo femenino y quedó absolutamente decepcionada.

Las instalaciones dejaron mucho que desear. Algo que la Federación Española ya sabía desde que vino hace unos meses al ver in situ el lugar donde deberían trabajar los hombres de Luis de la Fuente. «Prepararos para Guadalajara», advertían… y no les faltaba razón.

Si bien es cierto que el césped donde entrenó la selección sí cumplía con las condiciones mínimas exigibles, el resto de las instalaciones estaban a años luz de las que han disfrutado los internacionales tanto en Atlanta como, sobre todo, en Chattanooga, donde la Baylor School ha sido un auténtico lujo para la expedición española. Vestuarios pequeños, espacios reducidos y una infraestructura muy alejada de la imagen que proyecta un torneo de la magnitud de un Mundial organizado por la FIFA.

Pese a ello, en el seno de la Selección española no quieren que nada desvíe el foco de lo verdaderamente importante. España se juega este viernes cerrar la fase de grupos por todo lo alto. El combinado de Luis de la Fuente depende de sí mismo para acabar como primero del Grupo H. Un empate frente a Uruguay, siempre que Cabo Verde no gane por tres o más goles a Arabia, le basta para conservar el liderato y acceder a los dieciseisavos de final por la vía más favorable, evitando un cruce de mayor exigencia en la siguiente ronda.

España ya está concentrada en su siguiente objetivo, aunque las instalaciones disten mucho de lo que nuestros jugadores están acostumbrados. Algunos, incluso, sintieron cómo retrocedieron en el tiempo a su época de cadete con esos vestuarios.