Qué necesita la selección española para pasar como primera de grupo en el Mundial 2026

España se enfrentará a Uruguay en la madrugada del viernes al sábado 27 de junio a las 02:00 hora española en el que será el último partido del grupo H del Mundial 2026. La selección española busca el pase a la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final como primera de grupo y para ello tendrá que ganar o empatar ante el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que viene de empatar (2-2) contra Cabo Verde.

La goleada del pasado domingo ante Arabia Saudí espantó fantasmas y también allanó la clasificación de España para la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final. Este Mundial ha sido el primero con 48 selecciones que se han distribuido en 12 grupos de cuatro y un total de 36 equipos disputarán la primera fase eliminatoria para la que clasifican los dos primeros y los ocho mejores terceros.

España afronta la última jornada del grupo H con cuatro puntos y, con una victoria, la reciente campeona de Europa confirmaría su pase a dieciseisavos de final como primera de grupo. Incluso también le valdría el empate en caso de que Cabo Verde no gane por más de cuatro goles de diferencia a Arabia Saudí en el otro partido del grupo H que se disputará a la misma hora que el España-Uruguay. Incluso con una derrota, la selección podría pasar a la siguiente ronda del torneo.

Cómo está el grupo de España en el Mundial 2026

España llega a la última jornada del grupo H del Mundial 2026 como primera de grupo por delante de Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí. Así está la clasificación del grupo:

España: 4 puntos Uruguay: 2 puntos Cabo Verde: 2 puntos Arabia Saudí: 1 punto

Qué pasa si España gana a Uruguay en el Mundial 2026

España pasará como primera de grupo en caso de vencer a Uruguay. Una victoria española el próximo sábado en Guadalajara dejaría a la actual campeona de Europa con siete puntos en la clasificación y complicaría las opciones de seguir en el campeonato del mundo del equipo de Marcelo Bielsa.

Qué pasa si España empata o pierde contra Uruguay

España también pasará como primera de grupo a dieciseisavos de final si consigue sumar un punto contra Uruguay. Sólo una victoria de Cabo Verde ante Arabia Saudí por más de cuatro goles de diferencia llevaría a la selección al segundo puente. ¿El motivo? Ambos equipos estarían empatados en el enfrentamiento directo y ahí habría que ir a la diferencia de goles. Los de Luis de la Fuente llegan a la última jornada con una diferencia de +4, mientras que los africanos están a cero, después de haber marcado dos goles y haber recibido dos contra Uruguay.

La derrota también podría valer a España para estar en la siguiente ronda, siempre que no sea por mucha diferencia de goles. Un tropiezo de la selección le relegaría al segundo puesto en detrimento de Uruguay y también podría caer al tercero en caso de victoria de Cabo Verde. Con cuatro puntos, la selección tendría bastantes opciones de pasar como una de las ocho mejores terceras de los 12 grupos que hay en el torneo.

Siguiendo las leyes de la lógica, lo normal es que la selección española pase como primera de grupo a la eliminatoria de dieciseisavos de final que se disputará el próximo jueves 2 de julio en Los Ángeles y su rival podría ser Austria.