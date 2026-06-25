España ya está en Guadalajara: empieza la cuenta atrás para el duelo decisivo contra Uruguay

La selección española ya está en Guadalajara. La expedición de Luis de la Fuente aterrizó en la ciudad mexicana a las 19:52 horas, hora local (3:52 de la madrugada en la España peninsular), después de abandonar Chattanooga y poner rumbo a la que será la última parada de la fase de grupos del Mundial. Tras el viaje, los internacionales se desplazaron directamente al JW Marriott Hotel Guadalajara, donde quedarán concentrados hasta la disputa del decisivo encuentro frente a Uruguay.

España se juega mucho más que tres puntos. Es cierto que el empate podría bastar para terminar primera si Cabo Verde no gana a Arabia Saudí, pero dentro de la concentración nadie quiere hacer cuentas. El mensaje de Luis de la Fuente ha sido muy claro durante toda la semana: hay que ganar y cerrar la primera fase como líder de grupo. Es el camino más corto hacia las eliminatorias y la mejor manera de confirmar que la goleada frente a Arabia Saudí no fue un simple espejismo.

El ambiente, además, no tiene nada que ver con el que respiraba la Selección después del decepcionante empate contra Cabo Verde. Aquellos días estuvieron marcados por la autocrítica, las dudas y la necesidad de reaccionar. Todo cambió con el contundente triunfo frente a Arabia Saudí. España recuperó su identidad, volvió a dominar desde el balón y transmitió la sensación de ser, de nuevo, una de las grandes candidatas a levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

Ahora llega la hora de confirmarlo. Uruguay será una prueba de máxima exigencia para un equipo que quiere terminar primero y llegar lanzado a los dieciseisavos de final. Luis de la Fuente ha conseguido devolver la confianza a un grupo que nunca dejó de creer en su fútbol y que afronta este encuentro con la convicción de que depende de sí mismo para cumplir el primer gran objetivo del campeonato.

Después de instalarse en el JW Marriott Hotel Guadalajara, los internacionales descansarán antes de completar el último entrenamiento y ultimar los detalles de un partido que marcará el camino de España en este Mundial. El liderato está en juego y la Selección quiere demostrar que la mejor versión mostrada frente a Arabia Saudí ha llegado para quedarse.