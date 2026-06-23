Los vampiros de la FIFA visitan a la selección española en su hotel

Sorpresa en Chattanooga. Los vampiros de la FIFA han visitado a la Selección en su hotel de concentración durante la mañana de este martes para realizar controles antidoping. Los médicos y técnicos han realizado análisis de sangre y orina a cinco futbolistas de los 26 que forman la expedición de Luis de la Fuente en este Mundial. Dos días después del segundo partido de España en este campeonato y después de una jornada marcada por la lluvia como fue la del lunes, este martes, al mediodía local, han acudido al hotel de concentración los hombres de la FIFA para realizar diversas pruebas.

Volvía la normalidad a Chattanooga este martes, después de la tormenta eléctrica que llevó a la expedición a ejercitarse en el gimnasio de Baylor School el lunes. Aunque a la Selección le esperaba una sorpresa a la llegada a su hotel. Allí estaban los médicos enviados por FIFA para realizar diversos controles antidoping a los futbolistas. No eran todos los que se sometían a ellos, sino cinco de la totalidad de los convocados por el seleccionador.

Segundo día de preparación para el partido con el que España cerrará la fase de grupos, ante Uruguay en México. Allí se jugarán el primer puesto del grupo H, ante un equipo de Bielsa que se ha complicado la vida y que está obligado a ganar en Guadalajara para no verse en aprietos y certificar así su presencia en dieciseisavos de final.