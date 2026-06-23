El ‘Chattanooga Choo Choo’ y el viaje de España hacia Nueva Jersey

Hay canciones que forman parte de la historia de una ciudad. Y luego está Chattanooga Choo Choo. Un himno inmortal que convirtió a Chattanooga en una referencia mundial mucho antes de que la selección española eligiese esta tranquila localidad de Tennessee para preparar el Mundial. Ahora, mientras los futbolistas de Luis de la Fuente sueñan con levantar la segunda estrella el próximo 19 de julio, la vieja estación de tren de la ciudad y aquella canción legendaria parecen cobrar un significado especial.

Porque Chattanooga es una ciudad que vive mirando al pasado sin renunciar al futuro. Y pocas imágenes la representan mejor que su histórica estación de tren. Durante décadas fue uno de los grandes nudos ferroviarios de Estados Unidos. Miles de viajeros pasaron por sus andenes, convirtiéndola en una parada obligatoria para quienes cruzaban el país. Su fama terminó siendo tan grande que en 1941 la orquesta de Glenn Miller lanzó Chattanooga Choo Choo, una canción que acabaría convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la historia de la música estadounidense. Aquel tren simbolizaba un viaje. Un trayecto hacia un destino soñado. Y algo parecido está viviendo España en este Mundial.

«La casa de España»

La Selección encontró en Chattanooga el refugio perfecto para alejarse del ruido. Mientras otras potencias eligieron grandes ciudades, focos mediáticos y entornos mucho más exigentes, la Federación apostó por la tranquilidad de Tennessee. Por una ciudad amable, acogedora y sin distracciones. Un lugar donde el fútbol apenas altera la rutina de sus habitantes y donde los internacionales pueden trabajar lejos de la presión.

Durante las últimas semanas, los futbolistas han convertido Chattanooga en su hogar. Han paseado junto al río Tennessee, han compartido tiempo con sus familias y han encontrado en la Baylor School el escenario ideal para preparar cada partido. Desde allí comenzó el viaje mundialista de España.

Y es imposible no encontrar paralelismos con aquella canción que hizo famosa a la ciudad. Porque la Selección también está subida a su propio tren. Un convoy que salió con dudas tras el empate frente a Cabo Verde, que recuperó velocidad ante Arabia Saudí y que ahora busca llegar a la última estación del recorrido: la final de Nueva Jersey.

En Chattanooga siguen sonando ecos de aquel viejo tren que hizo historia en América. Y mientras España continúa avanzando en el Mundial, la ciudad observa cómo otro viaje, esta vez vestido de rojo, intenta escribir una historia inolvidable. La de una selección que partió desde Tennessee persiguiendo un sueño llamado segunda estrella.