Ni insecticidas ni trampas: así puedes mantener las moscas lejos de casa todo el verano

Todo el mundo está de acuerdo en una cosa: no hay nada que sea más molesto que el zumbido persistente de una mosca en una casa. A eso se añade la posibilidad de que algunas de ellas puedan transmitir patógenos que causan enfermedades graves como intoxicación alimentaria, cólera y disentería.

Afortunadamente, de las 110.000 especies de moscas que existen, muy pocas son plagas comunes en el hogar. Las que más problemas causan son las moscas de la suciedad. La doctora y profesora asociada de extensión en entomología urbana de la Universidad de Florida, Faith M. Oi, afirma que «si somos conscientes de nuestros comportamientos, podemos minimizar las probabilidades de enfermarnos».

El objetivo, por tanto, es evitar que entren en nuestra casa. «La verdad es que no existe una solución milagrosa para el control de las moscas», afirma Elmer Gray, entomólogo e investigador de la Universidad de Georgia. «Pero podemos tomar algunas medidas básicas para limitar su acceso a nuestras casas». Algunas de las medidas son cambiar las luces blancas (pueden atraerlas) por unas amarillas o eliminar cualquier fuente de agua o humedad donde se puedan reproducir.

¿Cómo ahuyentar a las moscas?

Las moscas viven casi un mes y se multiplican rápidamente. Algunos consejos para tenerlas fuera de casa son: reparar las mosquiteras, asegurándose de que están en buen estado; retirar la basura, desechando las frutas y verduras podridas y sin dejar restos de comida; los contenedores de basura limpios, ya que las moscas se sienten atraídas por la fermentación; proteger los alimentos al aire libre, protegiéndolos con tapas de malla fina; y mantener limpios los desagües para que la suciedad no se acumule.

También existen señales de que hay moscas, como el aumento de moscas, enjambres, excrementos o larvas. Es en ese momento cuando hay que llamar a un profesional. Los repelentes no ahuyentan del todo a este tipo de bichos. «Ninguna de estas teorías tiene respaldo científico», afirma Gray. Los insecticidas tampoco son buena opción. «Las moscas son resistentes a la mayoría de los pesticidas registrados para su control».