Esta lavadora de AEG aprovecha mejor tus cápsulas de detergente, cuida más de tu ropa y está rebajada 300 €

Hay pasos difíciles de dar, y cambiar de lavadora es uno de ellos. Salvo que se haya averiado la anterior, hay que tomarse un buen tiempo mirando y comparando modelos. ¿No tienes tiempo para eso? Entonces te recomendamos directamente esta Lavadora AEG. ¿Por qué? Porque tiene 8 kg de carga, 1400 rpm para centrifugado, tecnología que ajusta cada lavado a la carga y un sistema que aprovecha mejor el detergente. Y, para rematar, está rebajada más de 300 €.

Es una lavadora ideal para familias o incluso para quien vive solo en casa. Con ella, te olvidas de preocuparte por programas y del consumo eléctrico, porque ella se encarga de todo.

Por qué te la recomendamos

Su cajón disuelve las cápsulas de detergente un 60% más rápido, permitiendo lavados en frío mucho más eficaces.

Adapta automáticamente el consumo de energía, agua y tiempo según la carga para que ahorres hasta un 40%.

Tiene un tambor especial que protege las telas delicadas usando una fina capa de agua.

Cuenta con protección contra inundaciones y un programa especial para alergias.

Lavadora AEG

Cuando la mayoría de lavadoras se centran en lavar, la Lavadora AEG se preocupa por pensar primero y lavar después. Tiene muchas bondades, pero la primera y más llamativa es su cajón UniversalDose pensado para cápsulas de detergente. No las echas ya en el tambor, sino ahí, porque así se disuelven más rápido y consiguen que los programas más cortos dejen la ropa más limpia. Esto, combinado con su monitorización de la carga, hace que ahorres tiempo, agua y electricidad en cada lavado, ya que lo ajusta todo de forma automática. Además, para cuando hay dudas, cuenta con un programa MixLoad que te permite mezclar algodón y sintéticos sin problemas. La verdad es que hace que la colada sea mucho, pero que mucho más fácil.

Y, por eso mismo, te recomendamos esta lavadora de AEG si tienes poca experiencia con los lavados o si, simplemente, buscas algo que te ayude a ahorrar tiempo, dinero y quebraderos de cabeza.

¿Qué dicen los usuarios de esta lavadora?

Que la calidad es sorprendente y que todos sus programas son muy buenos, incluso los más cortos. Aquí te dejamos varias reseñas reales de usuarios de esta lavadora para que puedas comprobarlo:

«Muy buena lavadora y muy buena calidad de lavado. La estetica muy cuidada.»

«La función de vapor me resulta muy práctica. Le resto un punto porque la comunicación con el servicio de atención al cliente de AEG respecto a la entrega fue insatisfactoria.»

«Muy buena lavadora,deja la ropa perfecta en cualquiera de sus programas de lavado, muy practico su programa corto. En solo 20” tienes la ropa lista y si al lavado lo completamos con la secadora AEG (como es mi situación)en muy corto espacio de tiempo está la ropa limpia y renovada.»

Si vas a comprar esta lavadora en Worten, tienes la opción de hacerte con ella pagando en 3 plazos sin intereses, con entrega e instalación a domicilio y recogida del anterior modelo gratis. Además, tienes un 5% de descuento en otra unidad al hacer la compra.

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