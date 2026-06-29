La alcaldesa del PP de Llucmajor anuncia que no se presentará a la reelección: «La política necesita renovación»

La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas (PP), no repetirá como candidata a la alcaldía del quinto municipio más poblado de Mallorca y el primero de Baleares en extensión (40.000 vecinos y 327 km²) en las próximas elecciones municipales de 2027.

En una carta remitida a los medios, la actual primera edil comunica que no optará a la reelección como candidata a la alcaldía, una decisión, asegura, «meditada y tomada con serenidad».

Lascolas destaca que el año que viene cumplirá 16 años en política, desde que en 2011 comenzó a ser regidora en el Ayuntamiento de Llucmajor. «Dieciséis años en los que he intentado servir a nuestro pueblo con toda la dedicación, trabajando en cuerpo y alma, con respeto, responsabilidad y un orgullo profundo de representar a mis vecinos y vecinas», añade.

En este sentido, considera que es el momento de «cerrar esta intensa etapa» y, por ello, tras consensuar su decisión con su familia y con el partido, no optará a la reelección tras su primera legislatura como alcaldesa.

Según Lascolas, la política municipal necesita renovación, nuevas ideas y nuevas energías. «Estoy convencida de que el proyecto que represento contará con personas preparadas y comprometidas para seguir trabajando por el futuro de Llucmajor», subraya en la carta.

También asegura que la legislatura está siendo «difícil y compleja» y reconoce que no siempre ha acertado y que ha cometido errores. «Si bien tengo la tranquilidad de saber que siempre he tomado las decisiones pensando únicamente en el interés general», remarca.

Asimismo, Lascolas traslada su agradecimiento tanto a los vecinos que han confiado en ella, a los trabajadores del Ayuntamiento, a su equipo de gobierno, a su partido y a su familia.

«Ahora lo más importante para mí es mi compromiso de seguir trabajando hasta el último día en favor de los ‘llucmajorers’ y ‘llucmajoreras’, en favor del pueblo que quiero y al que siempre estaré profundamente agradecida», abunda Lascolas.