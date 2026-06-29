Si no quieres que te duela la muñeca trabajando con el PC, necesitas este ratón vertical inalámbrico

¿Estás empezando a notar molestias en la muñeca cuando coges tu ratón? Tienes que cambiarlo cuanto antes, y no por uno cualquiera. Debes cambiarlo por uno ergonómico como el Ratón vertical inalámbrico Homefish. Este en concreto cuenta con un diseño pensado para cuidar tu mano y tu muñeca, pero también con conexión inalámbrica de hasta 10 metros, funcionamiento con 2 pilas AA, botones con funciones y un precio que se queda en poco más de 8 €. Es una oportunidad perfecta.

De hecho, es el tipo de ratón que te interesa si creas contenido y editas muchos vídeos, si haces trabajos de ofimática o, en definitiva, si pasas muchas horas usando el PC.

Por qué te lo recomendamos

Su conexión inalámbrica es de 2,4 GHz, así que tiene un alcance de hasta 10 metros.

Cuenta con 3 niveles de DPI que permiten adaptar el ratón a cualquier tarea que hagas, desde jugar a trabajar.

Incluye 6 botones funcionales que te agilizan tareas sin tener que instalar nada.

El diseño verticaul está pensado para cuidar tu muñeca de verdad.

Ratón vertical inalámbrico Homefish

Lo más importante, con diferencia, del Ratón vertical inalámbrico Homefish es su diseño. Está hecho con una forma vertical ergonómica que no te obliga a girar el antebrazo, lo que hace que tu mano y muñeca tengan una postura más natural y, por lo tanto, mucho más saludable. Reduce la tensión y te permite pasar más horas sin sufrir dolencias de ningún tipo. Además, no necesita cables gracias a su dongle USB con conexión Wi-Fi de 2,4 GHz, lo que te permite usarlo en cualquier dispositivo con dicho puerto y darte un alcance de 10 metros con total libertad de movimiento. Es muy cómodo, aunque cuesta un poco adaptarse a él (pero la transición es rápida, te lo aseguramos) y además cuenta con 3 niveles de sensibilidad según lo que prefieras. Tiene todo lo esencial con ese toque extra saludable.

Es un ratón especialmente pensado para quienes trabajan frente al PC. Si pasas muchas horas al ordenador, necesitas un ratón como este. Tu muñeca y tu mano te lo agradecerán.

¿Qué opiniones hay de este ratón?

Los usuarios coinciden en que la toma de contacto es rara, dado su diseño, pero que tardas poco en hacerte a él y que es bastante cómodo, además de tener buena autonomía y ser silencioso. Aquí te dejamos varias reseñas reales:

«Muy buen ratón. Preciso y muy cómodo. Velocidad del cursor ajustable en tres niveles. Perfecto para mí. Aún no sé cuánto dura la batería.»

«El ratón funciona perfectamente, su clic es suave. Es un poco extraño usarlo porque estoy acostumbrado a los tradicionales, pero es cómodo.»

«La sensibilidad al clic del botón es perfecta y el nivel de ruido no es alto, por lo que se puede usar cómodamente en una oficina o en un entorno tranquilo. El tiempo de uso de la batería también es bastante satisfactorio.»

Descuento, envío gratuito a domicilio en un plazo máximo de 10 días, cupones en caso de retraso, devoluciones gratis en 90 días tras recibirlo… Esto es todo lo que AliExpress pone sobre la mesa si te animas a comprar este ratón.

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