Trump ordena a la Armada de EEUU abrir fuego contra cualquier embarcación que mine el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que ha ordenado a la Armada atacar toda pequeña embarcación en el estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas. Trump ha informado que, además, intensificarán las operaciones de desminado de la vía marítima.

«He ordenado a la Armada de Estados Unidos disparar y hundir cualquier embarcación que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz, por pequeñas que sean (¡sus buques de guerra, los 159, están TODOS en el fondo del mar!). No debe haber ninguna vacilación», ha anunciado Trump.

El anuncio de Trump llega después de que el Pentágono tildara de «completamente inaceptable» que el cierre de Ormuz se extienda durante un periodo de seis meses. The Washington Post apuntó que sería necesario ese plazo de tiempo para completar las labores de retirada de minas navales colocadas por Irán.

El republicano ha advertido que los «barreminas» estadounidenses «están despejando el estrecho en este preciso momento». En esta línea, ha ordenado que «la actividad continúe, ¡pero a un nivel triplicado!».

Minutos después, Trump ha reiterado que el liderazgo de Irán está «dividido», con «serias dificultades para determinar» quién está a cargo y mencionó la «lucha interna» entre los «moderados» y los de «línea dura que han estado perdiendo estrepitosamente en el campo de batalla».

«Tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Armada de Estados Unidos. Está ‘totalmente sellado’ hasta que Irán sea capaz de llegar a un ACUERDO», indicó Trump.

EEUU intercepta un buque cisterna

Los mensajes de Trump llegan después de que Estados Unidos interceptara y abordara un buque cisterna con crudo iraní en el océano Índico. Se trata del segundo barco sancionado vinculado con los ayatolás que el país incauta en el Indopacífico en tres días.

Trump ordenó el bloqueo total de las costas de la República Islámica tras una primera ronda de negociaciones que terminó sin resultados en Islamabad. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní anunció la víspera la captura de dos buques y ataques a otro buque cisterna en ese paso, que también asegura controlar.

Trump ha extendido el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica le presente una propuesta unificada de acuerdo.