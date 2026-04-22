Irán captura dos buques en el estrecho de Ormuz: «Pusieron en peligro la seguridad marítima»

La Guardia Revolucionaria de Irán ha incautado este miércoles dos buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz bajo el pretexto de que «pusieron en peligro la seguridad marítima» y que navegaban en la zona «sin los permisos necesarios». Se trata del carguero MSC Francesca y del Epaminodes.

Según la versión oficial de Teherán, ambos barcos navegaban «sin la autorización necesaria» y habían «manipulado sus sistemas de navegación». Según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB, la Guardia Revolucionaria Islámica ha calificado al MSC Francesca de buque «vinculado al régimen sionista» y ha lanzado una advertencia explícita: «La alteración del orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz es nuestra línea roja».

«Estos buques han sido trasladados a aguas territoriales de Irán para examinar su carga y documentos», han dicho. «La Armada de la Guardia Revolucionaria reitera que cualquier acción que altere la aplicación de las normas anunciadas por Irán para el tráfico en el estrecho de Ormuz, así como cualquier actividad contraria al paso seguro en esta vía estratégica, será supervisada constantemente», han reiterado.

En este sentido, Irán hecho hincapié en que «aquellos que lleven a cabo violaciones» de estas medidas serán objeto de acciones «legales» y «decisivas». «Alterar el orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz es nuestra línea roja», ha apostillado la Guardia Revolucionaria en su comunicado.

Apenas unas horas antes, la Agencia de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente de la Armada británica, había indicado que dos buques habían sido objeto de disparos en las últimas horas en los alrededores del estrecho de Ormuz, incidentes que se han saldado sin víctimas pero con daños «graves» en el puente de mando de uno de ellos, sin que por ahora esté claro si se trata de las mismas embarcaciones.

El estrecho de Ormuz es la arteria energética más estratégica del mundo. Antes del inicio de la guerra, el 28 de febrero, canalizaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. Su bloqueo o perturbación tiene un impacto directo e inmediato sobre los mercados energéticos globales y sobre el abastecimiento de decenas de países.