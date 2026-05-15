El Wrapped histórico de Spotify por su 20 aniversario ya está disponible
La nueva experiencia muestra tu primera canción, tu artista top y tus 120 temas más escuchados
El Wrapped histórico de Spotify ya está aquí, aunque su nombre oficial no es Spotify Wrapped, sino Spotify 20: Your Party of the Year(s), que en español aparece como Tus años en modo fiesta. La idea, en cualquier caso, es muy parecida a la del resumen anual que llega cada diciembre, solo que esta vez no mira únicamente a los últimos doce meses, sino a todo el historial de escucha desde que comenzaste a usar tu cuenta.
Qué es el Wrapped histórico de Spotify
La función llega con motivo del 20 aniversario de Spotify y juega con algo que la plataforma sabe hacer muy bien, convertir datos fríos en recuerdos personales. No se trata solo de saber qué canción has escuchado más, sino de volver a ese primer tema que pusiste, descubrir desde cuándo estás en la plataforma o comprobar qué artista ha terminado acompañándote durante más tiempo del que quizás imaginabas.
Tus años en modo fiesta es una experiencia interactiva pensada para el móvil. Al abrirla, Spotify muestra una especie de recorrido visual por tu vida musical dentro de la aplicación. No es una simple lista de estadísticas, sino una presentación animada que va enseñando diferentes datos personales relacionados con tu cuenta.
Entre los datos más llamativos aparece el primer día en que usaste Spotify, el número total de canciones diferentes que has escuchado, la primera canción que reproduciste y tu artista más escuchado de todos los tiempos. Además, la plataforma genera una playlist personalizada con tus 120 canciones más reproducidas, algo que probablemente será lo más útil cuando termine la curiosidad inicial.
La gracia está en que no todos los datos tienen el mismo efecto. La primera canción puede ser una sorpresa, una vergüenza privada o una pequeña máquina del tiempo. El artista más escuchado, en cambio, suele funcionar como un espejo bastante claro de tus etapas musicales. Hay quien descubrirá que sigue anclado a los mismos grupos de hace años y quien se encontrará con una etapa que creía olvidada.
Qué datos puedes ver en Tus años en modo fiesta
El resumen histórico de Spotify enseña varios bloques principales. El primero es tu fecha de llegada a la plataforma, un dato sencillo pero curioso, porque pone una marca temporal a tu relación con el servicio. Después llega el total de canciones únicas escuchadas, que sirve para medir si eres de repetir siempre lo mismo o de saltar de artista en artista sin mirar atrás.
Uno de los momentos más divertidos es el de la primera canción reproducida. Spotify plantea este dato casi como un pequeño juego, antes de revelar cuál fue ese primer tema. También aparece el artista más escuchado desde que tienes la cuenta, acompañado por el tiempo que has dedicado a escucharlo.
La experiencia termina con tarjetas listas para compartir en redes sociales y con la playlist de tus canciones más escuchadas de siempre. Esta lista se puede guardar en la biblioteca, por lo que no se queda solo en una historia para publicar, sino que también puede convertirse en una recopilación personal bastante cómoda para escuchar más adelante.
It’s our 20th birthday, but the gifts are for you 💚🥳
Join Party of the Year(s) on Spotify to rediscover your all-time listening history.
Reply with your results below ⬇️
— Spotify (@Spotify) May 12, 2026
Cómo ver el Wrapped histórico de Spotify
Para acceder a esta experiencia hay que hacerlo desde el móvil. La forma más directa es abrir la aplicación de Spotify y buscar Spotify 20. También puede aparecer como un banner dentro de la propia app, aunque no siempre se muestra a todos los usuarios de la misma manera.
Otra opción es entrar desde el navegador del móvil en spotify.com/20, que redirige a la experiencia dentro de la aplicación. Si se accede desde un ordenador, lo habitual es que aparezca un código QR para abrirlo desde el teléfono.
Una vez dentro, solo hay que avanzar por las pantallas e ir descubriendo los datos. Al final aparecen las tarjetas para compartir y la opción de guardar la playlist con tus canciones más escuchadas. Si no aparece a la primera, conviene actualizar la aplicación de Spotify y volver a intentarlo desde el buscador interno.
No es el Wrapped de diciembre, pero funciona por el mismo motivo
La comparación con Spotify Wrapped es inevitable. El Wrapped tradicional resume cada año qué has escuchado durante los últimos meses, mientras que este Wrapped histórico de Spotify mira mucho más atrás. Es menos detallado en algunos apartados, pero tiene un punto más emocional porque conecta con años completos de escuchas, rutinas y momentos personales.
Ahí está precisamente el valor de la propuesta. Spotify no está enseñando únicamente estadísticas, sino que está recordando al usuario que muchas canciones terminan funcionando como marcadores de época. Una ruptura, un viaje, una mudanza, una etapa universitaria, un verano concreto o incluso un trabajo pueden quedar asociados a un artista o a una canción que sonaba una y otra vez.
