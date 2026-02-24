A una semana del gran anuncio: qué presentará Apple en el evento del 4 de marzo en Nueva York

A siete días de la cita marcada en el calendario, Apple vuelve a situarse en el centro del foco mediático con un acto diferente a lo habitual. La compañía ha convocado en un evento a la prensa internacional el próximo 4 de marzo en Nueva York bajo el nombre de “Special Apple Experience”, un formato que rompe con las keynote tradicionales retransmitidas en streaming desde Apple Park. Todo apunta a encuentros más cercanos con medios especializados en varias ciudades clave, donde los productos podrán probarse en primera persona. La estrategia no es casual y sugiere que estamos ante una actualización relevante del catálogo.

Qué podemos esperar del nuevo iPhone 17e

El dispositivo que más rumores concentra es el posible iPhone 17e, relevo del modelo más accesible de la gama actual. Apple lleva tiempo reforzando su propuesta de entrada con terminales equilibrados, y esta nueva generación podría mejorar en procesador, autonomía y fotografía sin disparar el precio.

Se habla de un chip más eficiente, compatibilidad con MagSafe y una mayor integración de funciones relacionadas con inteligencia artificial. El objetivo sería ofrecer una experiencia muy cercana a la de los modelos superiores, pero en un rango más contenido, consolidando así una alternativa atractiva dentro del ecosistema.

Los Mac con chip M5, los grandes candidatos

El segundo gran bloque de novedades giraría en torno a la familia Mac. Diversas informaciones internacionales apuntan al estreno del chip M5 en el MacBook Air. No se esperan cambios radicales de diseño, pero sí una mejora clara en rendimiento y eficiencia energética.

También podrían actualizarse los MacBook Pro, orientados a profesionales que necesitan potencia sostenida para edición, programación o tareas creativas intensivas. Con cada salto generacional, Apple ha afinado aún más la relación entre consumo y rendimiento, y el M5 podría consolidar esa tendencia.

Incluso se especula con un Mac más económico y ligero, pensado para estudiantes y usuarios que priorizan movilidad. Si finalmente aparece, supondría un movimiento estratégico interesante dentro del catálogo.

El turno del iPad y la posible integración de más IA

El iPad tampoco quedaría al margen. El modelo básico podría renovarse con un chip más reciente que le permita acercarse a nuevas funciones inteligentes, mientras que el iPad Air recibiría una actualización interna para mantener su posición intermedia entre la gama estándar y la Pro.

Apple lleva tiempo intentando diferenciar mejor cada escalón del iPad, tanto por potencia como por funcionalidades. Este evento podría servir para reajustar la oferta y preparar el terreno para futuras actualizaciones más profundas.

Pantallas y accesorios, las sorpresas silenciosas

En paralelo, se comenta la posible revisión de la Studio Display y otros accesorios dirigidos a usuarios profesionales. No sería el anuncio más llamativo de la semana, pero sí uno de los más relevantes para creadores de contenido y entornos de trabajo exigentes. Apple suele aprovechar este tipo de encuentros para actualizar productos menos mediáticos sin necesidad de dedicarles una keynote completa, y este formato encaja perfectamente con esa estrategia.

Una semana decisiva para el arranque tecnológico de 2026

Lo verdaderamente interesante de este evento de Apple del 4 de marzo es el planteamiento. La compañía podría distribuir anuncios a lo largo de los días previos mediante comunicados y actualizaciones en su web, dejando ese día como culminación presencial de la experiencia.

A una semana de la cita, el escenario está servido. Si se confirman las previsiones, marzo marcará el primer gran impulso tecnológico del año con una renovación transversal en iPhone, Mac e iPad que definirá buena parte de la hoja de ruta de Apple en 2026. Ahora solo queda esperar siete días para comprobar cuánto hay de rumor y cuánto de realidad.