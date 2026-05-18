Estrenos de la semana: éstas son las 7 mejores películas que llegan al streaming (18 al 24 de mayo)

Tras unas semanas cargadas de novedades taquilleras como El diablo viste de Prada 2 y Michael, la cartelera parece haber entrado en un impasse comercial donde, por el momento, no existe una alternativa blockbuster a las cintas presentes del box office. Al menos, hasta que este fin de semana aterrice en salas The Mandalorian & Grogu. Por el momento, la alternativa fílmica se encuentra en las plataformas y por eso, a continuación, hemos creado una preselección con las 7 mejores películas del streaming que llegarán al streaming en los próximos días (del 18 al 24 de mayo):

Las 7 novedades fílmicas más destacadas esta semana en el streaming

Movistar Plus

1-‘Jugar con fuego’

Pierre es un exsindicalista que ha criado a sus dos hijos solo tras la muerte de su esposa. Uno es Louis, un estudiante de éxito, y el otro es Fus, el hijo mayor que se desvía del camino atraído por la violencia y la pertenencia a grupos de extrema derecha. Sin poder controlar la situación, el amor de Pierre poco a poco va dejando paso a la incomprensión.

Fecha de estreno: 20 de mayo

2- ‘El sendero de la sal’

De todas las películas que llegan al streaming en esa semana de mayo, El sendero de la sal es con diferencia la más emocional. Adaptando la novela homónima de Raynor Winn, la trama de este drama familiar se centra en una caminata de una pareja de mediana edad, quienes, tras perderlo todo, deciden conectar con la naturaleza a lo largo de 630 millas de la costa del suroeste de Inglaterra. El recorrido es un punto y aparte en sus vidas, pues al marido le acaban de detectar una enfermedad neurodegenerativa terminal.

Fecha de estreno: 24 de mayo

Netflix

3-‘Las damas primero’

Sacha Baron Cohen (Borat, Ali G) protagoniza esta sátira que bebe directamente de la cinta francesa homónima de 2018. El punto de partida es sencillo: un hombre machista despierta un día en un mundo alternativo matriarcal, donde la dinámica del poder en la sociedad se invierte.

Fecha de estreno: 22 de mayo

Prime Video

4-‘Aída y vuelta’

Paco León dirige la adaptación cinematográfica de la longeva serie que coprotagonizó con Carmen Machi en la primera década de los 2000. La propuesta es tan singular como arriesgada, ya que consiste en el rodaje de un episodio especial de la serie y, al mismo tiempo, en un retrato de los actores que la interpretan. Creando así, un relato meta que rinde homenaje a la creación original de Nacho G. Velilla.

Fecha de estreno: 22 de mayo

Disney Plus

5-‘El testamento de Ann Lee’

Mona Fastvold, guionista de The Brutalist, dirige su tercer largometraje a través de una Amanda Seyfried que seguramente debería haber logrado la nominación al Oscar. La historia está basada en hechos reales y se centra en la figura de Ann Lee, la líder religiosa que fue denominada como el «Jesucristo femenino».

Fecha de estreno: 20 de mayo

Filmin

6-‘La chica zurda’

Para la cinefilia, La chica zurda es una de las películas más esperadas en el calendario de streaming de mayo. Producida, editada y coescrita por Sean Baker (Anora), Shih-Ching Tsou dirige en solitario este drama sobre la maternidad que sigue a una madre soltera y a su hija, las cuales vuelven a Taipei después de vivir varios años en el campo. Abriendo un puesto en un bullicioso mercado nocturno, ambas deberán adaptarse al nuevo entorno para sobrevivir y conseguir mantenerse unidas.

Fecha de estreno: 22 de mayo

RTVE Play

7-‘Malos tiempos en el Royale’

El guionista de Proyecto Salvación, Drew Goddard, filmó este thriller de misterio que acaba de aterrizar de forma completamente gratuita en la plataforma online de la televisión pública. En ella, siete desconocidos llegan a un hotel con un oscuro pasado por revelar.