Colisión y vuelco en Palma: un matrimonio hospitalizado tras chocar dos turismos en el Coll d’en Rabassa

Momentos de auténtica tensión se han vivido en torno a las 15.00 horas de este lunes en la calle Cardenal Rosell de Palma, a la altura del número 58, en plena barriada del Coll d’en Rabassa, tras producirse un aparatoso accidente frontolateral entre dos turismos que ha conmocionado a vecinos y transeúntes.

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar de los hechos, en uno de los vehículos implicados viajaba un matrimonio de alrededor de 60 años, quienes aseguran que el coche contrario invadió su carril de circulación, dejándoles sin margen de maniobra para evitar el impacto.

Sin embargo, la versión de los hechos es completamente opuesta por parte de la otra conductora implicada, una joven de unos 25 años, que sostiene que fue el vehículo del matrimonio el que se salió de su carril, desencadenando la violenta colisión.

El choque fue de tal magnitud que el vehículo en el que circulaba el matrimonio acabó volcando sobre la calzada, una escena que provocó momentos de gran tensión y alarma entre los testigos presenciales. Ambos ocupantes resultaron heridos y tuvieron que ser atendidos de urgencia.

Hasta el lugar del siniestro se desplazó rápidamente una ambulancia del SAMU 061, cuyos sanitarios estabilizaron a los heridos y procedieron a su traslado a un centro hospitalario. Aunque su pronóstico es reservado, fuentes sanitarias han confirmado que no se teme por la vida de ninguno de los afectados.

Por su parte, la Policía Local de Palma, a través de su Unidad de Atestados, se hizo cargo de la investigación del accidente y ha iniciado la correspondiente instrucción para la elaboración de un informe judicial que permita esclarecer las causas reales del siniestro y determinar posibles responsabilidades.

El suceso generó una gran expectación en la zona, con numerosos vecinos saliendo a la calle y el tráfico seriamente afectado durante varios minutos, mientras los servicios de emergencia trabajaban contrarreloj en una escena marcada por la tensión, los restos de los vehículos siniestrados y la incredulidad de quienes presenciaron el violento impacto.