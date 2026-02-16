Moeve y la Agencia Digital de Andalucía se alían para impulsar la computación cuántica

Desde la Torre Sevilla, Moeve y la Agencia Digital de Andalucía (ADA) han anunciado una alianza que contribuirá a posicionar a la Comunidad Autónoma en el eje cuántico nacional. Esta colaboración público-privada tiene el objetivo de desarrollar iniciativas quantum, de tecnología cuántica, para abordar retos industriales, promover el talento científico y estimular en general este ecosistema andaluz.

El acuerdo entre Moeve y ADA se enmarca en la iniciativa del Centro de Innovación en Tecnologías Exponenciales, que cuenta con IBM como su principal socio tecnológico. Además, incluye la colaboración con Ayesa, empresa líder en integración tecnológica con sede en Sevilla.

En el marco de esta alianza, se fomentará la investigación y desarrollo a través de tecnología cuántica, con casos de uso que permitan aumentar la eficiencia energética y blindar la seguridad en los Parques Energéticos de Moeve en La Rábida (Huelva) y San Roque (Cádiz), aprovechando al máximo el potencial de sus procesos industriales. La computación cuántica promete la capacidad de realizar cálculos más complejos con mayor precisión que la computación clásica por si sola, algo que tiene especial interés e impacto en el sector industrial.

José Manuel Martínez, vicepresidente ejecutivo de Tecnología, Proyectos y Servicios de Moeve, ha afirmado que “la colaboración público-privada es imprescindible para poder desarrollar nuestra economía a través de la innovación digital. En el ámbito de la computación cuántica, hemos decidido tejer una alianza muy importante con la ADA por el compromiso de Moeve con Andalucía como región estratégica. Además, en colaboración con IBM, que es una compañía multinacional referente y líder en su sector”.

Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, ha puesto de manifiesto que la transformación digital es un reto colectivo que requiere la implicación de administraciones públicas, empresas, pymes, startups, clústeres, ámbito académico y la ciudadanía. “Gracias a este esfuerzo conjunto, Andalucía avanza a un ritmo superior a la media europea en conectividad 5G, digitalización empresarial y servicios públicos digitales, consolidándose como uno de los territorios mejor preparados para la economía digital”.

La alianza entre Moeve y ADA, con la suma de IBM, supone un hito clave que refuerza la colaboración público-privada en Andalucía y el ecosistema regional de innovación tecnológica y de formación y talento. Además, para Moeve supone también un posicionamiento muy importante en este área innovadora. La energética acaba de estrenar su Centro de Excelencia en Computación Cuántica, un hito importante en su hoja de ruta cuántica para integrar soluciones digitales en el ámbito de sus negocios, acelerar la transición energética y fomentar el talento de sus empleados. Además, a través de DigitalES, forma parte de la primera Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas 2025-2030 que impulsa Red.es.