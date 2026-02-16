El fondo soberano catarí Qatar Investment Authority (QIA) ha renovado el préstamo participativo de más de 15 millones a su filial en España dueña del Hotel Intercontinental de Madrid, Hotelera El Carmen, lo que permite a la empresa convertir los fondos propios negativos en positivos y evitar la causa de disolución de la compañía.

Según informa la empresa en su informe anual, en febrero pasado el fondo de Qatar y la filial dueña del Hotel Intercontinental acordaron renovar hasta el año 2030 los préstamos vigentes entre las dos partes. Este acuerdo entró en vigor en agosto de 2025.

En conjunto, los préstamos del fondo a la filial ascienden a cierre de 2024 a más de 37 millones de euros. De ellos, según el informe, 15,4 millones son un préstamo participativo que, contablemente, se utiliza para contrarrestar los fondos propios negativos y evitar en su caso la causa de disolución.

Ése es precisamente el objetivo del fondo qatarí, que ha cambiado también a la primera gestora de la compañía a mediados de 2025. Gracias a la renovación de estos préstamos, el fondo de maniobra de la empresa propietaria del Hotel Intercontinental -la sociedad tiene contratada la gestión del hotel al gigante internacional Intercontinental Gestión Hotelera (IHG)- ha pasado de 32,3 millones de euros negativos a 4,9 millones positivos.

La renovación del préstamo participativo ha permitido a la sociedad salvar la quiebra, además del real decreto del Gobierno sobre el covid, que permite a las empresas no contabilizar las pérdidas de 2020 y 2021 a la hora de calcular los fondos propios.

A cierre de 2024, el patrimonio negativo de la firma era algo superior a los 19 millones de euros, principalmente por las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. Esos 19 millones supondrían la quiebra de la compañía, pero los 15,4 millones del préstamo participativo y la eliminación de las pérdidas de 2020 y 2021 dejan el patrimonio de la empresa en números negros de 6,5 millones de euros.

Al margen de la operación financiera que salva de nuevo al hotel, el establecimiento cerró 2024 con una ocupación de casi el 64%, un 5% superior a la del año 2023.

El ingreso medio por habitación ocupada ha sido de 277,69 euros comparados con 245,53 euros del año anterior. Se trata de un aumento de 32,16 euros con respecto al 2023 y 21,95 euros respecto al presupuesto fijado por la empresa para el año.

Los ingresos de la firma fueron 27,7 millones de euros y el resultado de la compañía ascendió a 1,5 millones.

El fondo de Qatar comunicó la adquisición del Hotel Intercontinental en 2014 a otro fondo del país árabe, Ghanim Bin Saad al Saad & Sons Group Holdings (GSSG). La gestión del hotel la mantiene el grupo IHG desde septiembre de 2006. IHG es un grupo internacional con presencia en cerca de 100 países y que gestiona más de 4.000 hoteles. En concreto, opera once marcas de hoteles, entre ellas los Intercontinental.

El establecimiento, situado en pleno Paseo de la Castellana de Madrid, ha estado en venta en alguna ocasión, pero el contrato de gestión que tiene firmado IHG le es muy favorable y, según algunas fuentes del sector, esto es lo que hace que el fondo qatarí no haya encontrado comprador.