Marina Valdés, presentadora de La Sexta, revela que fue atropellada: «Sentí que me iba a morir»

Marina Valdés ha compartido una noticia que ha hecho saltar las alarmas y sus seguidores se han quedado sin palabras. La comunicadora, rostro habitual del programa estival de Más vale tarde en La Sexta, fue víctima de un aparatoso atropello al salir de su jornada laboral, un suceso que la mantiene aún de baja médica y en proceso de recuperación.

El accidente se produjo alrededor de las 20:00 horas, cuando abandonaba la redacción tras una jornada de trabajo. Lo que debía ser un trayecto normal se transformó en un episodio traumático que la propia periodista ha reconstruido con detalle, consciente de la gravedad de lo ocurrido y de la fortuna que, según los médicos, le permitió salvar la vida sin lesiones irreversibles. «Sentí que me iba a morir», ha explicado con total sinceridad.

¿Cómo ha sido el accidente?

Marina Valdés recuerda con nitidez el instante del impacto, una secuencia que describe como repentina y desconcertante. Según ha relatado, en el momento en que fue embestida sintió un golpe violento que la elevó del suelo, dejándola suspendida en el aire durante unos segundos que percibió como eternos.

En ese breve lapso, asegura que no tuvo pensamientos elaborados ni escenas retrospectivas, sino una sensación inmediata de fatalidad. La periodista ha explicado que su reacción fue instintiva: proteger la cabeza y prepararse para la caída, un gesto que, según los especialistas, resultó determinante para evitar consecuencias más graves.

El aterrizaje fue seco y lateral, y al abrir los ojos se encontró a escasos centímetros del bordillo de la acera. La proximidad de ese obstáculo le hizo tomar conciencia del peligro real que había corrido, pues un impacto directo contra el borde podría haber provocado traumatismos craneales o faciales de extrema gravedad.

Un momento muy complicado

Tras el impacto, la comunicadora logró incorporarse por sus propios medios y sentarse en la acera. En un primer momento no percibió dolor, un fenómeno frecuente en situaciones de shock, lo que la llevó a intentar levantarse de nuevo.

Fue entonces cuando experimentó una oleada de dolor intenso que describe como el más fuerte que ha sentido en su vida. Esa sensación la llevó a perder el conocimiento durante unos segundos, un episodio que incrementó su miedo y la convicción momentánea de que su vida corría peligro. Estaba muy asustada y ahora quiere compartir sus sentimientos para que el público se ponga en su lugar.

A su alrededor, transeúntes y testigos alertaron a los servicios de emergencia. Minutos después, agentes de la policía local y una ambulancia acudieron al lugar para atenderla y trasladarla a un centro sanitario, donde fue sometida a diversas pruebas.

Así se encuentra Marina Valdés

Pese a la violencia del accidente, los resultados médicos fueron sorprendentemente positivos. El traumatólogo que la atendió confirmó que no presentaba fracturas ni lesiones estructurales graves, una circunstancia que los profesionales calificaron de «milagrosa» dadas las características del atropello.

Los especialistas insistieron en la extraordinaria fortuna que había tenido, subrayando que la forma de la caída y la protección instintiva de la cabeza resultaron decisivas. Aun así, la periodista permanece de baja, recuperándose de contusiones, dolores musculares y el impacto emocional derivado del suceso.

El episodio ha dejado una huella psicológica evidente. Valdés ha reconocido haber sentido un pánico intenso tras recuperar el conocimiento, una reacción comprensible ante la percepción real de vulnerabilidad y la cercanía de un desenlace trágico. Por suerte, todo ha terminado bien, pero se ha llevado un buen susto y le ha dado mucho tiempo a pensar.

La trayectoria de Marina Valdés

Más allá del accidente, Marina Valdés se ha consolidado como una de las caras emergentes de la televisión informativa en España. Nacida en Valencia el 12 de octubre de 1992, creció y se formó en esta ciudad, donde cursó sus estudios hasta iniciar su carrera universitaria en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Durante su etapa académica destacó por su brillante expediente, que incluyó una matrícula de honor en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Posteriormente, completó parte de su formación en Bruselas gracias a una beca Erasmus, una experiencia que amplió su visión internacional del periodismo.

Sus primeras prácticas profesionales en Radio Godella y en la Agencia EFE marcaron el inicio de una trayectoria ascendente que la llevó a la redacción de Antena 3 Noticias, donde trabajó durante siete años. Esa etapa consolidó su perfil como periodista todoterreno y le permitió adquirir una sólida experiencia en informativos.

Tras su paso por Antena 3, Marina se incorporó a la plantilla de La Sexta como reportera, donde ha realizado coberturas de actualidad y sustituciones al frente de los informativos. Sin embargo, su verdadera proyección pública llegó con su participación en Más vale tarde, espacio vespertino que conduce durante los meses de verano y en el que ha demostrado solvencia, cercanía y capacidad de análisis.

El accidente sufrido la semana pasada interrumpe temporalmente esta progresión, aunque todo apunta a que su recuperación será completa. Mientras tanto, la periodista afronta este episodio como una experiencia límite que, según ha reconocido, le ha hecho replantearse muchas cosas.