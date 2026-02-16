Media España en alerta naranja por lo que llega tras la borrasca Oriana: «Nivel máximo»

Tras la borrasca Oriana está media España en alerta naranja por lo que está a punto de llegar. Esta última borrasca que nos está esperando puede convertirse en la antesala de algo más, de un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. Es hora de ver qué nos depara un mes de febrero en el que parece que el tiempo no nos da ninguna tregua, sino todo lo contrario.

Los expertos de la AEMET no paran de actualizar los mapas del tiempo, ante una serie de peculiaridades que van llegando a toda velocidad y que hasta el momento no imaginaríamos. Es hora de apostar por lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo se convierte en una realidad. En esta semana en la que para muchos acabará siendo festivo, es importante estar preparados para una serie de fenómenos que pueden acabar siendo especialmente complicados. Estaremos pendientes de algunos cambios que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar de una manera diferente. Esta borrasca que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que media España estará en alerta naranja.

Nivel máximo llega a España

Estos días hemos tenido que ver llegar el nivel máximo, ante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo posibles. Con la mirada puesta a unos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Este invierno parece que no se detiene, sino más bien todo lo contrario. Tenemos por delante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unas jornadas en las que las alertas estarán activadas.

Los mapas del tiempo, parece que no van a traer buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Lo que nos está esperando es un giro radical que tendremos que ver llegar en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma muy diferente. Las alertas no paran de activarse ante unos cambios que pueden convertirse en una dura realidad.

Es hora de ver llegar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar llegando a toda velocidad. Todavía falta un poco para ver llegar el esperado anticiclón que llevamos tiempo sin ver.

Tras la borrasca Oriana esto es lo que llega

Nadie está preparado para lo que llega tras la borrasca Oriana lo que tenemos por delante es un nuevo cambio de tendencia que nos golpeará de lleno. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle cuenta.

Siguiendo con la previsión del tiempo de la AEMET: «Se prevé un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, si bien con el paso de frentes dejando cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del extremo norte peninsular, y con precipitaciones en Galicia, área cantábrica y entorno pirenaico. A lo largo del día éstas tenderán a cesar quedando poco nuboso salvo en Galicia, donde persistirá la nubosidad, así como las lluvias en su mitad occidental. Es probable que nieve en el Pirineo a una cota de 1300/1500 metros subiendo por encima de 1800 m. En el resto de la vertiente atlántica, interiores del este peninsular y norte de Baleares al principio se darán cielos nubosos con una tendencia a despejar; con cielos poco nubosos o despejados ya desde el principio en Canarias, extremo sur peninsular y resto del Mediterráneo. Bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, Pirineos, interiores de Galicia y zonas de la meseta Sur. Calima en Canarias con probables concentraciones significativas y una tendencia a ir a menos. Temperaturas máximas en descenso en el extremo nordeste de Cataluña, predominando los aumentos en el resto del tercio norte peninsular, así como en el tercio sureste, localmente notable, y en entornos de montaña. Pocos cambios en el resto. En las mínimas predominarán los ascensos en el citado nordeste de Cataluña, mitad sur peninsular y Canarias montañosas, descensos en la mitad norte de la Península y resto de Canarias. Pocos cambios en Baleares. Heladas débiles en el Pirineo, pudiendo afectar a otras montañas de la mitad norte».

Las alertas estarán activadas: «Probables rachas muy fuertes en litorales y montañas del extremo noroeste peninsular y en la primera parte del día en litorales mediterráneos y puntos de interior del extremo oriental peninsular. Calima con concentraciones significativas en Canarias. En el tercio sureste, ascenso localmente notable de las máximas. Viento de componente oeste en la Península y Baleares, siendo al principio de norte en Ampurdán, norte de las islas y golfo de Cádiz. Será moderado en Baleares, mitad norte y tercio oriental peninsular, y flojo en el resto; con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en litorales y montañas del extremo noroeste peninsular, así como, tendiendo a amainar, en litorales mediterráneos y puntos de interior del extremo oriental peninsular».