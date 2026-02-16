Cielo nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles y ocasionales en buena parte de la provincia, más aisladas hacia el sur. Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, especialmente en las mínimas, mientras que el viento soplará de forma moderada a fuerte del oeste y noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: lluvias intensas y viento fresco durante la tarde

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas, especialmente en la tarde-noche. A primera hora, la temperatura ronda los 13 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 11, creando un ambiente fresco y algo cargado por la alta humedad. El viento soplará desde el oeste a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, así que es recomendable abrigarse bien si se sale a la calle.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará un máximo de 17 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a ser más cálida. Sin embargo, la probabilidad de chubascos se intensificará, convirtiendo la tarde en un momento propenso a la lluvia. Con el sol ocultándose a las 18:37, la luz del día se irá desvaneciendo, dejando tras de sí un cielo que, tras la tormenta, podría ofrecer un espectáculo de nubes y colores al atardecer.

Calatayud: nubes grises y lluvia inminente

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados y una sensación térmica que puede descender aún más. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva, alcanzando un 90% en la tarde-noche, mientras el viento sopla con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un cielo que se oscurece y una humedad que puede resultar agobiante, llegando hasta el 75%. Las temperaturas apenas superarán los 15 grados, lo que sumado a la lluvia prevista, convierte este día en uno para no olvidar la bufanda y, por supuesto, llevar paraguas.

Tarazona: cielo variable con lluvias por la tarde

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará entre nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la mañana, se espera que la tarde-noche sea más húmeda, con lluvias seguras.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo, aprovechando el ambiente fresco y la oportunidad de observar cómo la naturaleza se renueva con la lluvia. Las actividades diarias se desarrollarán con normalidad, brindando un espacio perfecto para disfrutar de la ciudad.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET