Indignación en Mallorca: una quedada de más de 120 patinadores en línea colapsa las carreteras

Indignación en Mallorca por una multitudinaria quedada de más de 120 personas para ir en patín de ruedas en línea por las calles de Palma y las carreteras de la isla, donde provocaron importantes retenciones al circular invadiendo constantemente el centro de la calzada y dificultando de forma notable la circulación habitual de los vehículos.

Centenares de personas organizaron el pasado sábado una quedada masiva en redes sociales con el objetivo de pasar el día yendo en patín y recorriendo distintos puntos de la isla.

Pero lo que parecía una actividad inocente con el único fin de divertirse en compañía, compartir afición y disfrutar del buen tiempo, acabó convirtiéndose en una pesadilla para muchos conductores que se vieron obligados a aminorar la marcha, extremar la precaución y adaptar su conducción para no llevarse a una persona por delante ante la presencia constante de patinadores ocupando la vía.

Tal y como se puede ver en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES, un grupo numeroso de hombres y mujeres circulan libremente y sin ningún tipo de control de tráfico por el centro de una carretera de Mallorca, situada muy cerca de la localidad de Son Ferriol, ocupando buena parte del carril y avanzando en fila a lo largo de varios tramos.

«¿Esto lo veis normal?», se pregunta indignado la persona que está grabando el vídeo. Y es que las imágenes muestran una gran hilera de coches yendo muy despacio por la peligrosidad que supone adelantarles al tratarse de una vía estrecha y con línea continua, lo que incrementa la sensación de riesgo y genera todavía más malestar entre los conductores afectados.

Cabe mencionar que la Dirección General de Tráfico (DGT) permite a los patines en línea circular por carretera, aunque con normas específicas ya que no se consideran vehículos, sino peatones. En caso de que no haya acera, como es el caso del vídeo en cuestión, se permite usar el arcén de la carretera, siempre que no se invada la calzada.

Además, la DGT establece que los que vayan con patines en línea deben ir lo más pegado posible al borde izquierdo, igual que los peatones, y obliga a circular en sentido contrario al de los vehículos para poder verlos venir y reaccionar antes.