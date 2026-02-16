A juicio la trabajadora de un banco de Mallorca por robar más de 300.000 euros de los clientes

La Audiencia Provincial de Baleares abre sus puertas este lunes para celebrar el juicio contra una empleada de una entidad bancaria de la localidad de Sa Pobla, en Mallorca, a la que se le acusa de haberse apropiado indebidamente de más de 300.000 euros pertenecientes a varios clientes.

Según el escrito de acusación, los hechos sucedieron entre enero de 2010 y abril de 2014, periodo durante el cual la procesada desempeñaba funciones relacionadas con la custodia y la administración de los fondos de los clientes de la entidad bancaria. Durante ese tiempo, y siempre según el fiscal, la mujer habría ido apoderándose progresivamente de distintas cantidades de dinero que los clientes tenían depositadas en sus cuentas, aprovechando las funciones que tenía asignadas dentro de su puesto de trabajo.

Para llevarlo a cabo, presuntamente realizaba disposiciones de efectivo sin el consentimiento ni el conocimiento de los titulares de las cuentas, o bien transfería el dinero a su propia cuenta personal. En algunas ocasiones lo hacía desde su propio puesto y, en otras, aprovechando la ausencia momentánea de sus compañeros, utilizaba los terminales de estos para efectuar las operaciones.

Por todos estos hechos, la Fiscalía solicita una condena de cinco años de prisión para la acusada, además de que indemnice a la empresa con 294.963 euros como supuesta autora de delitos de apropiación indebida y estafa. El juicio deberá valorar ahora las pruebas y testimonios presentados por las partes.