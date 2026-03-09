El BOE lo confirma: es festivo el Día del Padre y habrá puente en estas comunidades el 19 de marzo

La duda sobre si el Día del Padre es o no festivo surge cada año cuando esta celebración se acerca. No deja de ser un día importante para muchas familias que de hecho, lo viven como una cita especial, pero lo cierto es que la jornada no aparece de manera automática entre los festivos nacionales. Este año 2026, la fecha del 19 de marzo que es cuando se celebra este día, caerá en jueves, y aunque sea en mitad de la semana vuelve a situar sobre la mesa la misma pregunta de siempre: ¿habrá puente o es un día laborable como cualquier otro?

Lo cierto es que no se trata de una duda menor, teniendo en cuenta que la celebración del Día del Padre coincide con el hecho de que el 19 de marzo sea San José, una tradición profundamente arraigada en buena parte del país, aunque el BOE sólo la reconoce como festivo en aquellas comunidades que deciden incorporarla a su calendario regional. Por eso, mientras unos trabajadores saben con antelación que tendrán descanso, otros dependen de permisos internos de empresa o acuerdos específicos para organizar la semana. Este escenario fragmentado ya se ha convertido en algo habitual. Sin embargo, no impide que cada año vuelva como decimos, la misma incertidumbre, sobre todo entre quienes trabajan en empresas con empleados repartidos en varias comunidades. Saber qué ocurre el 19 de marzo no es sólo una cuestión cultural, para muchos condiciona turnos, reuniones y quizás incluso la posibilidad de enlazar un pequeño puente a mitad de mes.

Dónde es festivo el Día del Padre en 2026

El BOE recoge claramente qué territorios han decidido mantener el Día del Padre como festivo. Y este año, el 19 de marzo será no laborable en cinco comunidades: la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia así como Galicia, Navarra y País Vasco. En estos casos, la inclusión de esta fecha responde a una tradición histórica muy sólida y a un componente religioso ligado a la figura de San José, que como todos sabemos es el patrón de los padres y también de los trabajadores.

Además del peso cultural, estas regiones acostumbran a organizar actividades vinculadas a la festividad, por lo que preservarla como día libre encaja con su identidad social y con la participación ciudadana en los actos programados. Para los trabajadores de estas zonas, la jornada queda clara desde el inicio del año: el 19 de marzo no se trabaja y sí, habrá puente si se enlaza con días libres o vacaciones.

Dónde no es festivo el 19 de marzo

La situación cambia por completo en el resto de comunidades autónomas. Aunque el Día del Padre es una tradición reconocida en toda España, y de hecho solemos celebrarlo saliendo a comer o a cenar y los niños hacen regalos a los padres, sólo las dos regiones que hemos mencionado lo incorporan a su calendario laboral. Incluso Baleares, que en otras ocasiones lo había tenido en cuenta, lo mantiene para 2026 como día laborable.

Esto genera diferencias notables entre territorios. En las comunidades donde no aparece como festivo, el 19 de marzo se desarrollará como un jueves normal: colegios abiertos, comercios operativos y horarios laborales habituales. Únicamente las empresas que decidan conceder un día libre por iniciativa propia o mediante convenios podrán modificar esta regla general.

Por qué algunas comunidades mantienen el festivo y otras no

No existe una única explicación, pero sí varios factores que se repiten año tras año. En territorios como la Comunidad Valenciana o Murcia, la tradición católica, los actos vinculados a San José y el arraigo social de la festividad pesan más que en otros puntos del país donde de hecho, el Día de San José o el del Padre no se celebran nunca y no deja de ser un día similar por ejemplo, a lo vivido hace poco con el día de San Valentín. En cambio, otras regiones priorizan el equilibrio de días no laborables a lo largo del año o reservan sus festivos autonómicos para celebraciones propias.

Esto provoca que el Día del Padre sea un festivo muy celebrado y oficialmente reconocido en unos lugares y plenamente laboral en otros. De ahí que cada año muchos trabajadores consulten el BOE para confirmar la situación antes de planificar su semana.

¿Habrá puente en 2026?

La posibilidad de alargar el descanso dependerá, como siempre, del lugar de residencia o trabajo. En Valencia y Murcia, caer en jueves facilita que algunos puedan mover días libres para crear un pequeño puente. En el resto del país, la semana se mantiene intacta salvo decisiones internas de empresas o centros educativos. En cualquier caso, el 19 de marzo volverá a dividir el calendario en dos realidades bien distintas: la de aquellos que disfrutarán de un festivo oficial y quienes afronten una jornada laboral más, aunque con un ambiente de celebración que nunca desaparece del todo.