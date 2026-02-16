El BOE lo confirma: hoy es fiesta en esta ciudad de Andalucía y hay puente

El Carnaval siempre llega como una especie de soplo, casi como una pausa, dentro del invierno. Las ciudades que viven este festejo con intensidad lo notan días antes, cuando empiezan a sonar los primeros tambores, a aparecer los disfraces por la calle y a verse más gente de lo habitual buscando hueco en alguna plaza. Y este 2026 no es una excepción. De hecho, lugares como Venecia, Río de Janeiro o Santa Cruz de Tenerife ya llevan semanas inmersos en sus propios ritos. En Cádiz ocurre lo mismo ya que esta ciudad de Andalucía cambia de ritmo en cuanto se acercan estas fechas y de hecho hoy lunes tiene fiesta.

El calendario del Carnaval no es fijo. Depende del calendario lunar y de la posición de la Semana Santa, así que cada año acaba moviéndose hacia un lado u otro. En 2026 el Jueves Santo cae el 2 de abril, y eso desplaza todo lo anterior, incluido un detalle que mucha gente olvida: algunos municipios convierten el Lunes o el Martes de Carnaval en festivo local. No es festivo nacional, ni autonómico, pero sí puede ser una jornada no laborable dentro del propio municipio. Y ese es justamente el caso de Cádiz, donde hoy, 16 de febrero, los vecinos disfrutan de un día libre que permite alargar el fin de semana. El BOE ya recoge esta fecha dentro de su calendario laboral y el Ayuntamiento la mantiene como festivo local para acompañar la programación oficial del Carnaval.

Hoy es fiesta en ésta ciudad de Andalucía y hay puente

El Carnaval de Cádiz 2026, que se celebra del 12 al 22 de febrero, vuelve a concentrar todo lo que convierte a estas fiestas en un referente nacional. Carruseles de coros, agrupaciones callejeras, chirigotas improvisadas en rincones que parecen escogidos al azar y una atmósfera que mezcla humor, música y crítica social en cada esquina. Es una fiesta que no se entiende sin la calle y sin la participación del público, y por eso el Lunes de Carnaval se ha consolidado como uno de los momentos más esperados.

El Ayuntamiento de Cádiz mantiene esta fecha como uno de sus dos festivos locales, lo que permite que tanto los residentes como quienes han viajado hasta allí puedan moverse por la ciudad con más calma. Muchos lo aprovechan para acudir al Carrusel de Coros, otros para seguir las actuaciones de las agrupaciones que ya han pasado por el Falla en las últimas semanas con motivo del COAC y ahora recorren el casco histórico, y algunos simplemente para vivirlo sin prisa, dejándose llevar por ese ambiente que solo Cádiz consigue. Además, al caer en lunes, el festivo se ha convertido en un pequeño puente que seguramente habrá animado la llegada de visitantes justo antes de uno de los días fuertes del Carnaval.

Dónde también será festivo por Carnaval este martes 17 de febrero

Aunque Cádiz celebra el festivo hoy, otras ciudades lo harán mañana. En Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y otros 44 municipios del archipiélago, el Martes de Carnaval se recoge como festivo local. Allí, el Carnaval se vive durante más de un mes, desde el 16 de enero hasta el 22 de febrero, con desfiles multitudinarios, la elección de la Reina, concursos de comparsas y un fin de semana de Piñata que suele llenar hoteles y espacios públicos.

Extremadura también mantiene el Martes de Carnaval como festivo en numerosos municipios, especialmente en lugares donde esta celebración tiene una tradición profunda. Badajoz, Mérida, Malpartida de Cáceres o Villanueva de la Vera viven estos días con una intensidad especial. En la región, el Carnaval se une a otras costumbres locales, tal y como son la Pedida de la Patatera o el Peropalo, y el día libre permite que muchos puedan desplazarse entre pueblos para no perderse nada.

En Galicia ocurre algo similar. El Entroido es una de las fiestas más arraigadas de su calendario cultural y más de 150 ayuntamientos fijan como festivo el Martes de Carnaval. Es un fenómeno muy extendido en la comunidad. Una de las celebraciones más destacadas es la de Xinzo de Limia, declarada de interés turístico nacional y con un calendario que este año se extiende más de un mes, desde el 24 de enero al 22 de febrero.

Otras ciudades que también tendrán festivo por Carnaval

La Región de Murcia suma otro punto relevante: Águilas, donde el Carnaval, de Interés Turístico Internacional, se celebra desde el 31 de enero hasta el 28 de febrero. Allí también será festivo mañana martes. La fiesta de Águilas destaca por los Cascarones de confeti, la Cuerva y sus desfiles nocturnos, que cada año reúnen a miles de personas.

Por el contrario, ciudades como Madrid celebran su Carnaval del 14 al 18 de febrero sin incluir ningún día festivo. Aun así, actividades como el Entierro de la Sardina siguen siendo uno de los momentos más esperados.