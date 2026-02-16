Fact checked

La inacción de Mónica García, a quien sindicatos y colectivos profesionales acusan de no haberse reunido con sus colegas médicos para desbloquear la reforma laboral sanitaria, ha marcado el inicio de la huelga convocada hoy en todo el país –la quinta en un año–. La falta de interlocución directa con los facultativos ha sido señalada como uno de los principales detonantes de un paro que ya está provocando retrasos, consultas suspendidas y una creciente sensación de colapso en centros de salud y hospitales. Los paros durarán toda la semana y se repetirán una vez al mes.

Desde primera hora de la mañana, numerosos servicios sanitarios están operando con mínimos, lo que se ha traducido en miles de citas canceladas o reprogramadas en distintas comunidades autónomas. Organizaciones médicas advierten de que la protesta responde a una acumulación de reivindicaciones históricas: sobrecarga asistencial, precariedad contractual, guardias excesivas y una reforma laboral que, según denuncian, no recoge las particularidades del ejercicio médico ni garantiza condiciones dignas a medio plazo. El malestar se ha ido gestando durante meses y ha estallado ante lo que consideran una falta de diálogo real con el ministerio.

Los sindicatos convocantes sostienen que el seguimiento de la huelga está siendo significativo a primeras horas de este lunes, especialmente en atención primaria y en especialidades hospitalarias con plantillas más tensionadas. En algunas áreas urbanas se han registrado agendas muy mermadas y listas de espera que podrían incrementarse en los próximos días. Los profesionales insisten en que el objetivo no es perjudicar a los pacientes, sino denunciar un modelo organizativo que, a su juicio, compromete la calidad asistencial y el futuro del sistema sanitario público.

En este contexto, la reforma laboral sanitaria se ha convertido en el principal punto de fricción. Los médicos reclaman estabilidad contractual, reconocimiento del tiempo real de trabajo —incluidas guardias y horas extraordinarias— y medidas para reducir la temporalidad estructural. Consideran que las propuestas actuales no solucionan los problemas de fondo y reprochan al ministerio haber presentado cambios sin un proceso de negociación profundo con las organizaciones profesionales. La ausencia de reuniones directas en las semanas previas a la huelga ha sido interpretada como una señal de distanciamiento político con el colectivo.

La manifestación, un éxito

La tensión no se limita al paro de hoy. Los convocantes han catalogado como de éxito la manifestación de este sábado con cerca de 10.000 médicos participantes. La movilización ha servido como punto de partida y donde se ha pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que se considera amortizada; además, buscan ampliar el foco más allá de la jornada de huelga y presionar para que se abra una mesa de negociación «real y efectiva» que aborde la reforma laboral, la planificación de plantillas y la financiación del sistema.

Analistas del ámbito sanitario advierten de que el conflicto podría prolongarse si no se produce un giro en la estrategia de diálogo. Subrayan que el desgaste no sólo afecta a los profesionales, sino también a los pacientes, que ven retrasadas pruebas diagnósticas, revisiones y cirugías programadas. La huelga ha reabierto así el debate sobre la sostenibilidad del modelo sanitario y sobre la necesidad de consensos amplios para acometer reformas estructurales sin provocar parálisis asistencial.