Los médicos y facultativos de toda España se manifiestan este sábado por un Estatuto Marco propio y contra un Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, que ha alcanzado acuerdos con sindicatos no médicos como CCOO y UGT al margen de sus representantes profesionales. Denuncian que estas negociaciones han ignorado sus reivindicaciones y han perpetuado su situación de minoría en la mesa sectorial.

Por ello plantan batalla con una huelga nacional –inédita en España y que sería la quinta sin que suceda nada– cuya primera fase se desarrolla del 16 al 20 de febrero. Este sábado, en la quinta jornada de movilización estatal, médicos llegados de toda España marchan desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad entre cánticos y reclamaciones de dimisión dirigidas a Mónica García, a quien acusan de ausencia en las negociaciones y de una «actitud prepotente» ante el conflicto.

Así, desde el corazón de la manifestación, entre batas blancas y pancartas reclamando un Estatuto propio, el clamor por la ¡dimisión…! de Mónica García se repite como un estribillo constante. «No puede seguir al frente quien negocia a nuestras espaldas y desprecia la voz de los médicos», afirma con firmeza la anestesista Laura Martínez. A su lado, el médico de familia Carlos Gómez resume el sentir general: «Nos piden sacrificios mientras pactan con otros sindicatos sin contar con nosotros; eso no es diálogo, es imposición».

Entre aplausos y cánticos, muchos facultativos corean «¡Dimisión, dimisión!» y denuncian la «ausencia» de la ministra en las negociaciones, convencidos de que su continuidad simboliza un modelo que les mantiene en minoría y sin capacidad real de decisión sobre sus propias condiciones laborales.

La movilización está convocada por el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), y servirá como previa a los cinco días de huelga nacional de la próxima semana, que tendrán lugar entre el lunes y el viernes.

Esta manifestación es la antesala de una nueva huelga, en esta ocasión programada una semana al mes, a partir del próximo 16 de febrero y hasta el mes de junio. Así, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado en varias ocasiones la elaboración de una norma exclusiva para los médicos, al considerar que «rompería la cohesión y generaría desigualdades» en el Sistema Nacional de Salud.

Ante la convocatoria de huelga, García envió la semana pasada una carta al Comité de Huelga en la que emplazaba a los sindicatos a recurrir a las iniciativas parlamentarias disponibles para conseguir un Estatuto propio o a negociar directamente con las comunidades autónomas sus condiciones laborales.

Nueva huelga nacional

En respuesta, los sindicatos médicos defendieron la huelga nacional como «última opción» para lograr sus reclamaciones, después de haber acudido a decenas de reuniones con el Ministerio, mantenido encuentros con responsables de los grupos parlamentarios del Congreso, comparecido en el Senado, convocado huelgas dentro de las competencias autonómicas y negociado con sus sistemas de salud.

«Los profesionales llevan años viendo empeorar su día a día con listas interminables de pacientes por falta de recursos bien dimensionados, con una sobrecarga laboral por jornadas de 24 horas que impiden la conciliación y que superan por mucho el cómputo total del resto de categorías sanitarias, con pérdidas retributivas y con trabas al libre ejercicio, lo que está provocando que muchos decidan abandonar el Sistema Nacional de Salud, y los actores implicados no están atendiendo a las demandas del colectivo para atajar el problema», denuncian.

Puñalada por la espalda de Mónica García a los médicos

El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, en negociaciones durante los últimos tres años. El texto, que lleva 23 años sin actualizarse, deberá pasar ahora por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria.

Sin embargo, el Comité de Huelga Médico manifestó su rechazo a este acuerdo, del mismo modo que las organizaciones sindicales que lo componen ya lo habían hecho en el transcurso de las negociaciones, y confirmó que continuaría con su calendario de movilizaciones conjunto.

Según detalló el Comité, el Ámbito de Negociación no ha permitido una «verdadera negociación» de las reivindicaciones sindicales de la profesión médica, puesto que «se ha sacado adelante pese a la oposición del único sindicato profesional de facultativos que se sentaba a la mesa (CESM), con una capacidad de acción prácticamente anecdótica».

Sobre el capítulo propio para médicos, contemplado en el acuerdo de Estatuto, el Comité apuntó que sólo regulaba de manera específica las guardias y no las condiciones laborales de los profesionales. Asimismo, indicaron que las guardias se habían abordado de manera «muy insuficiente y discriminatoria» para las reclamaciones médicas y facultativas.