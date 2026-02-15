Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Miles de médicos y facultativos han lanzado un ultimátum político y profesional a la ministra de Sanidad, Mónica García, tras recorrer las calles de Madrid este sábado para rechazar el acuerdo del Estatuto Marco y exigir un texto propio que reconozca sus singularidades laborales. Bajo consignas de dimisión y denuncias por jornadas de 24 horas, precariedad y falta de negociación real, el colectivo advierte que la movilización no se detendrá y que la huelga nacional indefinida convocada a partir de la próxima semana será sólo el comienzo de una escalada de presión hasta lograr cambios profundos en sus condiciones laborales y en la política sanitaria del Gobierno. «No vamos a parar, huelga indefinida y su dimisión», han advertido los sindicatos.

«Aquí solamente hay una opción: o se rectifica y se permite a los médicos, al igual que tienen sus compañeros del resto de Europa, tener un ámbito de negociación propio, que permita al médico negociar directamente con la administración, o se acabará desmantelando la Sanidad y se quedará sin médicos», ha advertido el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrero.

Y es que, este sábado, unos 8.000 médicos han marchado desde el Congreso hasta el Ministerio de Sanidad con peticiones de dimisión a la ministra Mónica García desde el arranque de la manifestación, preámbulo a la huelga: «Mónica dimite, los médicos no te admiten», «Mónica atiende, Medicina se defiende», «Mónica, traidora» o «Ministra negocia o vuelve a tu consulta» eran los gritos más coreados por los manifestantes que también pararán esta semana su labor profesional.

«Sigue ignorando nuestras principales demandas, como una jornada que cuente en su totalidad o una auténtica regulación de las guardias que facilite que computen como tiempo trabajado para la jubilación y en la que los descansos generados por las mismas se respeten», argumentan también en esa jornada masiva.

De esta forma, los sindicatos y médicos cansados del ninguneo del Gobierno de Pedro Sánchez, han señalado que «hasta ahora, a los médicos más mayores con la vocación les bastaba todo y ya está, pero para la gente joven ya no es sólo vocación, también quiere vida. En cuanto entras en un hospital, te casas con el hospital, no te casas con tu familia. Entonces, estas son cosas que van a cambiar con la gente nueva», ha expresado Mirández en declaraciones a los medios.

«No damos votos a Sánchez»

El problema sanitario que atraviesa España desde hace ocho años y seis ministros de Sanidad es que han llevado al sistema público al límite, han señalado algunos sindicalistas. «No damos votos como algunos grupos a los que no hay negativa de nada». También están los sindicatos de ámbito, una queja de médicos que les han visto atacar sus derechos por salir en auxilio de la ministra.

Palabras polémicas que sin duda eran la muestra de su hartazgo. También la presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Teresa Serrano, ha reclamado que los estudiantes «sean escuchados» y que se tengan en cuenta sus reivindicaciones, ya que «lo que se decide ahora es lo que va a regir a los que ahora son estudiantes durante 20 o 30 años».

«Al final, la gente quiere poder trabajar a la vez que tiene una vida, una familia y sus hobbies. Cada vez el sistema te empuja más a precariedad laboral, a ‘burnout’, a problemas de salud mental y a trabajar 24 horas seguidas», ha manifestado Serrano.

«Además hay otra cosa muy importante para los pacientes, que es la clasificación profesional y el estatuto mezcla categorías. De la misma manera que un sobrecargo de avión es necesario para el vuelo, no porque tenga un doctorado está facultado para pilotar. Han puesto en la misma categoría a médicos, que tienen la responsabilidad sobre los pacientes, y a enfermeras con especialidad. Son cosas distintas», explica la secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Ángela Hernández.

Las huelgas de médicos están convocadas para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.