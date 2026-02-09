Fact checked

El conflicto entre los médicos y el Ministerio de Sanidad sigue enquistado. El Comité de Huelga Médica ha denunciado la ruptura de las negociaciones sobre la reforma del Estatuto Marco y la negativa a negociar de Mónica García. Por otra parte, han solicitado formalmente una reunión urgente con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para explicar su rechazo al texto impulsado por el departamento que dirige Mónica García y reclamar un marco normativo propio para el colectivo médico y facultativo.

Según han explicado las organizaciones sindicales CESM, SMA, MC, AMYTS, SME y O’MEGA, pese a haber mantenido una actitud de diálogo permanente, el Ministerio de Sanidad ha cerrado toda vía de negociación efectiva, eliminando la interlocución directa con los representantes de los médicos y descartando sus principales reivindicaciones. Esta falta de avances ha llevado al colectivo a mantener la huelga indefinida y a buscar ahora el respaldo de los grupos parlamentarios.

En un comunicado conjunto, los sindicatos recuerdan la negativa «unánime» de la profesión médica a los distintos borradores presentados por Sanidad en los últimos meses, al considerar que no contemplan las singularidades del ejercicio médico, como el alto nivel de responsabilidad, la sobrecarga de la jornada laboral o la necesidad de un ámbito propio de negociación diferenciado del resto de categorías sanitarias.

Asimismo, el Comité de Huelga advierte que España avanza en una dirección contraria a la de los países de su entorno europeo, donde la mayoría cuenta con una regulación específica para los profesionales médicos y trabaja en el reconocimiento de sus derechos profesionales y laborales.

En este contexto, consideran «imprescindible» poder trasladar a los grupos parlamentarios los motivos de su rechazo al actual Estatuto Marco y defender la elaboración de un texto propio como una «herramienta esencial» para mejorar las condiciones laborales, garantizar la calidad asistencial y asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Las organizaciones han reiterado finalmente su disposición al diálogo institucional y confían en que esta reunión con los grupos del Congreso permita abrir una vía de trabajo real y efectiva que sitúe al médico como pieza clave del sistema sanitario.

Huelga indefinida

Tras ampliar los miembros del mencionado Comité de Huelga para aglutinar a todos los sindicatos profesionales más representativos del territorio nacional y unificar las acciones que se emprendan con el objetivo de lograr un estatuto propio del médico y el facultativo, el formato acordado para estos paros es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta el mes de junio como primera etapa. Así, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.