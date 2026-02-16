Caos en la alta velocidad: un tren averiado en Tarancón deja tirados a cientos de pasajeros

La jornada de este lunes se ha convertido en una auténtica pesadilla para los usuarios de la alta velocidad con destino a Levante. Un tren averiado en la estación de Tarancón ha provocado el colapso de la línea que conecta Madrid con Valencia y Alicante, acumulando retrasos que, según las primeras informaciones, superan ya la hora.

En un escueto comunicado a través de sus redes sociales, Adif ha confirmado que «se están registrando retrasos» debido a «la incidencia de un tren en Tarancón» y asegura que «personal de Adif trabaja para normalizar la circulación a la mayor brevedad posible». Sin embargo, la entidad pública no ha especificado cuál es el origen exacto de la avería ni ha dado un tiempo estimado para la resolución del problema.

⚠️ Se están registrando retrasos en la línea de alta velocidad que une Madrid con Levante debido a la incidencia de un tren en Tarancón.

👩‍🔧 Personal de Adif trabaja para normalizar la circulación a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) February 16, 2026

Esta incidencia vuelve a poner en el punto de mira la gestión de Renfe y Adif, especialmente en un corredor tan transitado como el de Madrid-Levante. En los últimos meses se han multiplicado las quejas por retrasos, cancelaciones y averías que afectan a miles de usuarios semanalmente, un problema oculto que vio la luz tras la tragedia de Adamuz, donde fallecieron 46 personas por el descarrilamiento de dos trenes que circulaban en sentidos contrarios.

Incidencia en Bilbao

Esta no es la única incidencia de transportes ferroviarios que han tenido que sufrir los viajeros este lunes. Adif ha informado que la circulación entre las estaciones de Llodio y Ugao-Miraballes se encuentra suspendida por la presencia de un árbol sobre la infraestructura. «Afecta a la línea Bilbao Intermodal Abando-Indalecio Prieto-Orduña, del núcleo de cercanías de Bilbao», ha anunciado la entidad pública.

Ante este retraso Adif ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre Llodio y Ugao-Miraballes para garantizar la movilidad de los viajeros.