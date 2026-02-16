Es uno de los perros mas preciosos y preferido por los niños: lo que nadie te cuenta son los problemas de salud que padecen

El Cavalier King Charles Spaniel es uno de los perros más adorables que existen, tanto por su aspecto físico como por su personalidad. En los últimos años, se ha convertido en un compañero ideal para millones de familias con niños, pero la mayoría de éstas desconoce los problemas de salud que enfrenta. Originario de Gran Bretaña, su nombre rinde homenaje al rey Carlos II, a quien le gustaba su pequeño tamaño y su carácter amigable y afectuoso.

Efectivamente, se trata de una raza muy sociable, cariñosa y juguetona. Su relación con los niños es excelente; les encanta jugar y se adaptan con facilidad a la rutina en familia. Asimismo, no es raro ver cómo estos perros siguen a los más pequeños por toda la casa o se acurrucan junto a ellos a la hora de dormir. Sin embargo, a pesar de su belleza y popularidad, el Cavalier King Charles Spaniel tiene predisposición a varias enfermedades congénitas que afectan su calidad de vida y longevidad.

Problemas de salud del Cavalier King Charles Spaniel

«El Cavalier King Charles Spaniel es una raza de perro que me encanta, pero nunca tendría uno porque diagnostico a muchos de ellos con problemas de salud crónicos graves. Por eso, países como Noruega han decidido prohibir su cría. En este vídeo voy a hablar sobre uno de sus principales problemas de salud: una enfermedad cardíaca llamada enfermedad de la válvula mitral. Más del 40 % de ellos mueren a causa de la enfermedad de la válvula mitral, y más del 90 % presentan un soplo cardíaco causado por esta enfermedad.

Estos perros nacen con un corazón normal, pero con el tiempo la válvula cardíaca comienza a degenerarse y se vuelve permeable. Con los años, esto puede llevar a insuficiencia cardíaca, provocando tos y dificultades para respirar debido a la acumulación de líquido en los pulmones. A lo largo de los años, se han desarrollado distintos programas de pruebas cardíacas en diferentes países para intentar controlar este problema.

En mi opinión, estas pruebas de salud nunca van a resolver completamente los problemas de esta raza. Sólo son un parche temporal. Si realmente nos importa la salud de los Cavaliers y queremos mejorarla, la solución pasa por cruzarlos con otra raza para introducir nueva genética, y así reducir los riesgos hereditarios graves», explica el veterinario Ben.

Otro de los males que preocupa a los veterinarios es la siringomielia, un trastorno neurológico causado por malformaciones en el cráneo y la columna vertebral. Esta condición genera cavidades llenas de líquido en la médula espinal, lo que provoca dolor intenso, especialmente en la zona del cuello y la cabeza.

La raza también es propensa a enfermedades oculares, como la catarata y la distiquiasis, que pueden afectar la visión e incluso provocar ceguera parcial o total. Los propietarios deben prestar atención a cualquier signo de enrojecimiento, secreción ocular o parpadeo excesivo, y acudir al veterinario para revisiones periódicas.

Al ser perros de tamaño pequeño y con estructura delicada, los Cavalier King Charles también pueden presentar displasia de cadera o problemas de columna que afectan su movilidad. La obesidad agrava estas condiciones, por lo que mantener un peso adecuado y un nivel de actividad moderado es crucial. Los veterinarios recomiendan paseos diarios, ejercicios de bajo impacto y un control regular de la salud articular para prevenir daños irreversibles.

Cuidados necesarios para una vida saludable

Una de las claves para cuidar la salud del Cavalier King Charles Spaniel es llevarlo al veterinario con regularidad dada su predisposición a varias enfermedades genéticas. A medida que el perro envejece, es probable que desarrolle soplos cardíacos o insuficiencia cardíaca, por lo que una revisión temprana puede ayudar a mejorar su calidad de vida. Además es recomendable realizar revisiones neurológicas para prevenir o detectar trastornos que puedan afectar a su movilidad y bienestar.

Esta raza es propensa a la obesidad, por lo que se debe controlar su ingesta calórica. El sobrepeso puede empeorar los problemas articulares, como la displasia de cadera, y también ejercer una presión adicional sobre su sistema cardiovascular. Los dueños deben optar por alimentos específicos para perros de razas pequeñas, que contengan proteínas de calidad y una cantidad equilibrada de grasas, carbohidratos y fibra.

El ejercicio moderado es esencial para cualquier perro, y el Cavalier King Charles Spaniel no es una excepción. Necesita paseos diarios y juegos para tonificar su musculatura y estimular su mente. Finalmente, el pelaje sedoso y las orejas largas del Cavalier King Charles Spaniel requieren un cuidado especial.

En definitiva, tener un un Cavalier King Charles Spaniel como mascota es una experiencia maravillosa, pero también conlleva una gran responsabilidad. Esta raza, conocida por su dulzura y simpatía, necesita cuidados específicos.