El Mallorca recompensa a sus abonados de plata, a los que está haciendo entrega a lo largo de la jornada de hoy de un diploma y de una insignia de reconocimiento por los 25 años que llevan de fidelidad al club, apenas unos días después de haber homenajeado a los más veteranos, a los que acumulan un mínimo de 50 años con el carné, en un acto que se llevó a cabo en el Trui Teatre.

Un total de 1.023 abonados están recogiendo su insignia de plata y un diploma conmemorativo en el Área Social del Estadi Mallorca Son Moix, en un acto que se está desarrollando en dos franjas horarias, de 9:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:00 horas. Durante la jornada, los abonados están teniendo la oportunidad de inmortalizar el momento con una fotografía en el terreno de juego con su insignia y diploma, con el estadio como telón de fondo.

El presidente y máximo accionista, Andy Kohlberg, el CEO Corporativo, Alfonso Díaz, y el director del Área Social, Román Albarrán, están acompañando a los abonados para saludarles personalmente durante distintos momentos de la jornada, como muestra del agradecimiento del club a décadas de apoyo y fidelidad.

«Esta acción se enmarca dentro de una nueva iniciativa que el club pone en marcha y que se realizará cada año a partir de ahora, dando continuidad al homenaje celebrado la semana pasada a los abonados con 50 o más años de antigüedad. Ambos actos forman parte del programa conmemorativo del 110 aniversario del RCD Mallorca», según ha explicado el club en una nota oficial.

«Con esta iniciativa, el RCD Mallorca continúa poniendo en valor la lealtad de sus abonados, una pieza fundamental en la historia de la entidad», finaliza el comunicado del Mallorca.