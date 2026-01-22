El Mallorca homanejó a los socios más veteranos

El Mallorca homenajeó hoy a los socios más veteranos del club, aquellos que llevan siendo abonados desde hace 50 años o más, en un acto entrañable celebrado en el Trui Teatre en el que intervinieron jugadores legendarios y en el que también hubo un recuerdo para Miquel Contestí. La próxima semana será el turno de aquellos que se hayan sacado su carné de manera ininterrumpida durante los últimos 25 años, pero hoy quienes han recibido un diploma y una medalla de manos del presidente Andy Kohlberg han sido los 150 que acreditan más de medio siglo de fidelidad al club.

El evento, que aglutinó a más de 300 personas, entre abonados e invitados, contó con un discurso de Kohlberg, que agradeció y celebró lo que considera como «una relación basada en la confianza». «Cincuenta años como abonados hablan de compromiso, de credibilidad y de una conexión que ha trascendido generaciones», añadió el presidente del RCD Mallorca, que destacó que «muy pocas organizaciones pueden decir con orgullo que han caminado tanto tiempo junto con su gente, aprendiendo, adaptándose y creciendo juntos». También dedicó un agradecimiento «en nombre de todos los que formamos parte del club» a los abonados, que, según el norteamericano, «han sido parte del pasado que nos formó, del presente que nos desafía y del futuro que estamos construyendo juntos».

Por su parte, Alfonso Díaz alabó la lealtad de los abonados: «Hemos querido reconocer vuestra constancia, vuestra confianza, vuestro compromiso, el amor y el respeto por estos colores. Porque vosotros sois el motor que nos guía, una parte fundamental de nuestro camino. En un mundo donde todo cambia rápidamente, hay algo que perdura y que tiene un valor incalculable: la lealtad. Cada uno de vosotros representa mucho más que un número de abonado. Representa historias compartidas, retos superados plegados y una confianza que nos impulsa a ser mejores, a innovar y a crecer con responsabilidad».

El próximo lunes, 26 de enero, los abonados con 25 o más años de vinculación con el Club podrán obtener su insignia de reconocimiento por su lealtad en el Área Social del Estadi Mallorca Son Moix, entre 9.30 y 14 horas y las 15.30 y 19 horas.