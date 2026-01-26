Mediaset ha cambiado por completo las parrillas de las noches de sus dos principales cadenas: Cuatro y Telecinco. Desde este lunes, 26 de enero de 2026, los espectadores se encontrarán con cambios importantes en la conocida como franja del access prime time, es decir, el horario que va entre las 21:30 h y las 23 h. En esa franja, la lucha suele estar entre El Hormiguero y La Revuelta, aunque las audiencias desde hace mucho suelen favorecer a Pablo Motos y los suyos. Aunque con La isla de las tentaciones ha tenido buenos resultados, llegaron a superar a David Broncano en ocasiones, Telecinco ha querido tomar medidas para mejorar sus datos en ese horario, algo que afecta a First Dates de lleno.

A comienzos de año, el grupo de comunicación anunciaba que, durante un mes, Iker Jiménez y su Horizonte saltarán a la franja del access prime time. Un premio que se ha ganado después de que en el año 2025 el espacio lograse sus mejores datos, consiguiendo un espectacular 9,1 % de cuota, aunque en algunas noches ha llegado a alcanzar el 11 % y liderar entre todas las ofertas de los jueves noche.

Este movimiento supone que el espacio liderado por Jiménez y Carmen Porter estará de lunes a jueves ocupando la franja de las 21:45 h hasta las 23 h. Además, el programa continuará con su versión extendida la noche de los jueves, como es habitual, llegando hasta la madrugada.

¿Qué pasa con ‘First Dates’ tras este cambio?

Pero no tiene que cundir el pánico entre los seguidores del programa de citas, ya que el espacio continuará emitiendo sus programas repetidos tras la emisión de Noticias Cuatro 2, sirviendo de telonero para Horizonte. En ese momento, Sobera y su equipo saltarán a Telecinco, donde volverán después de su aventura veraniega en el canal principal del grupo.

Esta estrategia ya le dio buenos resultados en verano, cuando el programa de búsqueda del amor lograba pasar casi todos los días del 10 %, llegando a liderar en varios momentos ante las reposiciones de El Hormiguero y Viaje al centro de la tele. Además, hay que recordar que esos programas de First Dates también eran repetidos.

De esta manera, el restaurante más famoso de la televisión vuelve al rescate de la principal cadena, donde dio grandes resultados, mucho mejores que los resúmenes de Gran Hermano y las versiones exprés de las galas de GH DÚO.

El problema al que se enfrentó en verano Cuatro fue que la salida de uno de sus grandes éxitos dejó un enorme agujero en el canal, que no pudo ser tapado por las emisiones de Callejeros Viajeros, que no conseguían ni acercarse a los datos de las citas televisivas.

Esta vez sí que parece que habrá un sustituto de garantías con Iker Jiménez, por lo que, de salir bien esta prueba, es posible que Mediaset decida que el cambio sea definitivo. Por el momento, tal y como se anunció, el salto de First Dates a Telecinco durará un mes, el tiempo que podría quedar para que finalice GH DÚO y comience Supervivientes, programa que, junto a La isla de las tentaciones, sigue dando grandes alegrías al canal de Fuencarral.