Mediaset aclara qué pasará con ‘First Dates’ tras saltar a Telecinco en verano

Comienza el mes de septiembre y, con ello, la vuelta a la rutina. La nueva temporada televisiva ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial, por lo que los espectadores ya están pudiendo ser testigos de los nuevos estrenos. En Mediaset España se han puesto como objetivo subir los datos de audiencia de la cadena principal, Telecinco. Por ello, han ido a por todas. Y es que, desde el pasado mes de julio, First Dates ha dejado Cuatro para comenzar a emitirse en la principal cadena del grupo. Un movimiento con el que pretendían sumar mejores datos de audiencia, algo que han conseguido durante un complicado verano.

Una apuesta muy acertada, pues al tener el show de citas a ciegas en el prime time, las audiencias han subido considerablemente en esa franja, siendo la gran sorpresa del verano. Y es que, el programa presentado por Carlos Sobera se ha convertido en uno de los indispensables del grupo de comunicación. Tras casi una década de emisión, el formato ha logrado llevar a su local a miles de solteros de nuestro país que acuden en busca del amor o de una nueva pareja temporal. Una aventura televisiva que este mes dará comienzo a su nueva temporada. Pero, la pregunta que los espectadores se están haciendo es la misma. ¿Continuará emitiéndose en Telecinco?

Uno de los grandes estrenos de la temporada en la cadena de Mediaset España ha sido Supervivientes All Stars. El popular formato de supervivencia ha presentado su segunda edición y lo ha hecho como una de sus novedades. Pues, lo habitual es que este tipo de programas sea emitido a comienzos del verano. Pero, para sorpresa de todos, no ha sido el caso.

Por ello, y teniendo en cuenta que el reality cuenta con emisiones de última hora para narrar toda la actualidad desde Honduras. No es de extrañar que el público quiera saber qué pasará con First Dates, pues se emiten en la misma franja horaria. Sin embargo, los altos cargos de Mediaset España lo tienen claro y el programa continuará en Telecinco.

Las subidas de audiencia en la cadena gracias First Dates son indiscutibles. Por ello, no tienen pensado cambiar esta estrategia, al menos, por ahora. Una situación que retrasaría aún más la emisión de nuevas apuestas como El precio de…, que comenzaría a partir de las 23:00 h (hora peninsular).

Se desconoce si el programa de Carlos Sobera continuará de manera permanente en Telecinco. Pero, lo que sí se sabe es que en los días venideros sí lo hará. Mientras tanto, hasta nuevo aviso, Cuatro continuará emitiendo reposiciones de otros de sus formatos de éxito: Viajeros Cuatro.

Asimismo, cabe señalar que, con el salto de First Dates a Telecinco, el grupo de comunicación se asegura que sus nuevas apuestas no se vean afectadas por sus principales competidores. Pues, El Hormiguero (Antena 3) y La Revuelta (La 1 de TVE) también han dado inicio a su nueva temporada.