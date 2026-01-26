Renfe prohíbe mascotas en autobuses alternativos durante los cortes ferroviarios que afectan a Andalucía desde el accidente de Adamuz. La compañía ferroviaria impide que los viajeros lleven a sus animales de compañía en los buses habilitados para el plan de transporte alternativo, pese a permitir su viaje en trenes. Esta situación ha generado críticas del Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), que considera la medida discriminatoria.

La normativa afecta tanto a animales menores de 10 kilos como a perros de hasta 40 kilos. Según informa Renfe en su web oficial, mientras el plan alternativo de transporte esté vigente queda «desactivado el transporte de mascotas» en los autobuses que cubren el trayecto entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. Los servicios especiales combinan trenes con tramos por carretera para garantizar la movilidad entre Madrid, Sevilla y Málaga.

Críticas del sector animalista

Clara Márquez, coordinadora provincial de PACMA en Sevilla, ha calificado de «absurdo y anacrónico» que se impida viajar con una parte de la familia. «Está demostrado que sus personas responsables cumplen las normas y pueden adaptar el viaje para que estén en los autobuses como el resto de los viajeros», ha afirmado Márquez. Para la formación política, la prohibición no tiene sentido cuando los animales sí pueden viajar en los trenes regulares.

La situación se repitió este fin de semana cuando se suspendió la línea férrea entre Arahal y Marchena por peligro de desprendimiento de un muro sobre la vía. Renfe activó un plan alternativo con autobuses entre Dos Hermanas y Málaga, pero volvió a prohibir que los animales de compañía viajaran en estos vehículos. Las mascotas en autobuses alternativos quedan así excluidas sistemáticamente de los planes de contingencia ferroviaria.

Normativa en servicios regulares

En condiciones normales, Renfe permite viajar con animales de compañía en todos sus servicios de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia. Los perros de hasta 10 kilos pueden viajar en transportín con medidas máximas de 60x35x35 centímetros, pagando un suplemento de 10 euros. Desde 2022, algunos trenes AVE admiten perros de hasta 40 kilos sin transportín por 35 euros, viajando con bozal y correa.

Sin embargo, la compañía excluye expresamente a las mascotas en autobuses alternativos cuando activa planes de contingencia por incidencias en la infraestructura. Esta restricción se mantiene incluso en situaciones donde los viajeros ya habían comprado billetes que permitían llevar a sus animales en el tren original. La prohibición alcanza también a los billetes combinados tren más autobús en circunstancias normales.

Casos problemáticos

«¿Qué pasa en el caso de que el viaje por tren fuese para que un veterinario especialista operase al animal?», se pregunta Márquez. La portavoz animalista considera que «sin tener que dar más explicaciones, simplemente es una discriminación en toda regla que las personas que tienen animales como parte de su familia no tienen que consentir». El partido político insta a Renfe a reconsiderar esta postura.

El accidente de Adamuz del 18 de enero provocó la suspensión indefinida del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El choque entre dos trenes causó 45 víctimas mortales y obligó a establecer un complejo plan alternativo de transporte. Renfe ofrece servicios especiales que combinan trayectos en tren con tramos por carretera, incrementando los tiempos de viaje en aproximadamente 45 minutos respecto al servicio directo.

Petición de cambio normativo

PACMA pide a Renfe que retire esta «norma discriminatoria» y tenga en cuenta que «en pleno siglo XXI, es una discriminación que no se sostiene por ningún lado». La organización argumenta que las familias con animales cumplen las normas establecidas y que no existe justificación para impedir que las mascotas en autobuses alternativos viajen con las mismas condiciones que en los trenes regulares.

La compañía ferroviaria mantiene la restricción desde que estableció el plan alternativo de transporte tras el accidente. Los viajeros afectados pueden solicitar cambios y anulaciones gratuitas de sus billetes, pero no existe ninguna solución para quienes necesitan desplazarse con sus animales de compañía. La situación se prolonga sin que Renfe haya anunciado modificaciones en su política sobre mascotas en autobuses alternativos.