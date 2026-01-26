Elena no puede vivir con su hijo porque su piso está inquiokupado: “Soy una propietaria indigente»

La lacra de la inquiokupación sigue causando estragos. Esta vez le ha tocado a Elena, una mujer de Collado Villalba que tiene que vivir separada de su hijo porque los inquilinos del piso que tiene alquilado han dejado de pagarle y ella tiene que vivir en una habitación que le ha dejado una vecina. «Soy una propietaria indigente, con mi nómina de 1.400 euros, teniendo que pagar la hipoteca y los gastos de la vivienda que ahora está okupada ilegalmente, no llego a fin de mes».

«No puedo vivir con mi hijo que ahora vive con mi ex pareja porque no puedo ofrecerle una vivienda. Ellos viven en la puerta contigua a la mía y yo puedo vivir cerca, en una habitación, gracias a la caridad de una vecina que se enteró de su situación.»

Elena ha llegado a ofrecer dinero a la familia que vive en su casa sin pagarle, (un matrimonio de nacionalidad peruana con su hija mayor de edad) para que abandonen su vivienda y tengan dinero para dar la fianza para otra casa. También se ha comprometido a hacerse caso de la hija del matrimonio hasta que ellos encuentren una vivienda. Sin embargo, la pareja de inquiokupas han declinado toda la ayuda y se niegan a abandonar el piso.

La situación ha afectado de lleno no solo al bolsillo de Elena, sino que ha tambaleado por completo su vida personal. «He perdido a mi pareja porque la situación se hizo insostenible. Cómo no tenía donde quedarme, tuve que irme a vivir a su casa llevando poco tiempo, con mi hijo con trastorno por déficit de atención (TDA) y aquello saltó por los aires. Si yo hubiera tenido mi vivienda, esto no habría pasado,» asegura muy afectada por la ruptura.

Elena lleva sufriendo esta situación desde mayo de 2023. A día de hoy está medicada y con ansiedad. «No duermo más de 4 horas debido a un trastorno del sueño provocado por esta situación. Estoy medicada con ansiolíticos y antidepresivos. Todo esto me ha arruinado la vida y no tengo apoyo familiar porque mi madre tiene Alzheimer. Toda su pensión es para pagar la residencia,» lamenta.

Esta vecina de Collado Villalba cobra 1.400 euros netos, pero a final de mes llega con cero euros, ya que de esa nómina tiene que pagar la hipoteca de su casa inquiokupada, seguro del hogar, gastos, el colegio de su hijo y su tratamiento para el TDA. A todo esto, ahora se suma el pago de una tasa de basuras que los inquilinos también han dejado de pagar y Elena tiene que asumir ese gasto para que no le embarguen la cuenta.

Elena acumula ya una deuda de cerca de 10.000 euros por impagos. Sin embargo, esta víctima de la inquiokupación ya no quiere ni los 850 euros que cobraba al mes a los inquilinos de su piso. Ahora sólo quiere que lo desalojen para poder recuperar su vivienda y vivir con su hijo de 12 años.

Este martes el Congreso de los diputados vota el decreto ómnibus y lo hará sin el apoyo asegurado de PP y Junts. Este decreto implica que todo el bloque de medidas que conlleva se votará de manera conjunta, pese a que muchas no están relacionadas entre sí. Una de ellas afecta directamente a los propietarios y a los desalojos, dando vía libre a los okupas.

Esto ha provocado que la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiokupación haya denunciado en multitud de ocasiones la situación, considerada por ellos una «trampa legislativa». Una opinión compartida por esta mujer que pide al Gobierno de Pedro Sánchez que deje de utilizar a los ciudadanos como «escudo social». «Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es dar una solución habitacional y hacer algo con las personas vulnerables. Esta ley es como un batido en el que han metido toda la fruta y mucha estaba podrida», condena Elena en la entrevista concedida a OKDIARIO.