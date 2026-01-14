El Gobierno volverá a colar a finales del mes de enero la ley antidesahucios dentro de un nuevo decreto ómnibus. La medida, que perjudica a más de 80.000 familias afectadas por la okupación o inquiokupación, se camuflará, al igual que el año anterior, en un paquete mezclada con otras políticas sociales como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte. Este «escudo social» fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en Nochebuena.

En este contexto, la Plataforma de Afectados por la Okupación lamenta en conversación con OKDIARIO que para salvar medidas sociales importantes «atropellen la propiedad privada»:

«Es inadmisible que el Estado se declare protector de los vulnerables usurpando las casas de otros», declaran desde la Plataforma. «Sin inversión en vivienda pública ni recursos para los Servicios Sociales, el Gobierno no está ayudando a nadie; solo está cronificando el conflicto y alimentando la inquiokupación y la okupación, donde el propietario se ve obligado a mantener a quien no paga y okupa sin recibir apoyo alguno del gobierno».

La Plataforma denuncia que, al incluir esta prórroga dentro de un decreto «ómnibus», el Gobierno utiliza una estrategia de trampa legislativa para forzar la voluntad del resto de los partidos. Okupación o pensiones.

«Al presentar un bloque cerrado de medidas, se impide que cada una pueda ser debatida y votada de forma independiente, obligando a las fuerzas políticas a elegir entre apoyar ayudas sociales necesarias o validar el atropello a la propiedad privada», protestan.

La organización antiokupación considera que con este mecanismo, el Gobierno no solo «elude su responsabilidad» de ofrecer soluciones reales al problema de la vivienda, sino que también «utiliza la emergencia social como un chantaje político» donde, una vez más, los sacrificados son los pequeños tenedores.

Cabe recordar que el año pasado los diferentes partidos políticos tuvieron que votar las pensiones, las ayudas a la banca, al transporte y a los afectados por la DANA en un mismo consenso.

Objetivo: segregar el ómnibus

Ante la inminente votación para la convalidación del RDL 16/2025, la Plataforma asegura que está haciendo un llamamiento directo a todas las fuerzas políticas para que ejerzan su voto en contra: «Consideramos que el rechazo a esta norma es la única vía efectiva para forzar al Gobierno a rectificar y desvincular la paralización de los desahucios del resto de medidas sociales», destacan.

«Solo a través de esta separación será posible abordar de manera rigurosa y específica la crisis habitacional sin que ello suponga un perjuicio sistémico para los ciudadanos que ejercen de escudo social ante la inacción del gobierno», razonan con este periódico.

Los propietarios que conviven con los casos de okupación mantienen el contacto con las formaciones e intentarán convencer a los partidos para rechazar el «megadecreto».

El objetivo final pasaría por crear un decreto específico para medidas sociales como las pensiones, transportes y otro que permita libremente el voto a los grupos políticos a la paralización de desahucios y la derivación de las responsabilidades del gobierno hacia aquellos que sustentan a las familias vulnerables y okupas e inquiokupas por este decreto.