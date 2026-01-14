Sánchez sube las pensiones a cambio de que los inquiokupas sigan sin pagar el alquiler

El Gobierno lo ha vuelto a hacer: el próximo martes 27 se votará en el Congreso de los Diputados el denominado decreto ómnibus, un cajón de sastre en el que, bajo la excusa de que son todas medidas sociales, se tendrá que aprobar la subida de las pensiones vinculada, sí o sí, a la moratoria de la ley antidesahucios, una norma que ha servido para que los inquiokupas hagan su agosto todo el año al dejar de pagar el alquiler sin consecuencia alguna. O sea, que el Ejecutivo vuelve a practicar el chantaje, la pura extorsión, de modo que para que los pensionistas vean revalorizadas sus pensiones habrá que pasar por el aro y aceptar que los inquiokupas vivan gratis total, sin abonar un euro, bajo la excusa de la vulnerabilidad social. Y es que un inquilino puede dejar de pagar el alquiler si sus ingresos no superan los 1.800 euros al mes o si debe destinar el 30% de sus ingresos totales al pago de la renta y suministros, como agua, luz, gas o teléfono. La norma fue aprobada durante la pandemia, pero seis años después sigue en vigor, provocando un calvario para miles de propietarios a los que se les debe el alquiler de meses o años.

Se da la circunstancia de que precisamente son muchos los pensionistas que con el alquiler lograban sobrevivir, hasta que la ley que el Gobierno pretende prolongar de nuevo, vinculándola a la subida de las pensiones, entró en vigor, provocando un reguero de impagos. Para esos pensionistas, la ley ómnibus es una cruel paradoja, porque Sánchez pretende que la subida de sus pensiones, se condicione a que sigan sin poder cobrar el alquiler a sus inquiokupas «vulnerables». Estamos ante un chantaje y, en estas circunstancias, hay que votar «no», porque ya está bien que el tahúr de la Moncloa practique la extorsión a millones de españoles. Y es que el trágala que pretende el Ejecutivo socialcomunista es inadmisible.