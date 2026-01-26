Comprobar ONCE hoy, lunes, 26 de enero de 2026: Cupón Diario y Super 11

Los sorteos de la ONCE de hoy, lunes, 26 de enero de 2026, se están celebrando en este momento y en tan solo unos instantes conoceremos el resultado y los números premiados de Cupón Diario y Super 11.

Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra cada día de lunes a jueves y que reparte numerosos premios. Podrás ganar hasta 500.000 euros por sorteo y cupón y además hay 49 premios de 35.000 euros a las cinco primeras del número premiado. En este sorteo se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, dando lugar al número premiado que está formado por uno de los 100.000 números de cinco cifras comprendidas entre el 00000 y 99999 más un número de serie que va desde el 1 al 50. El Cupón Diario de la ONCE tiene un precio de 2 euros.

Cómo jugar al Cupón Diario de la ONCE

Jugar al Cupón Diario de la ONCE es muy sencillo: tan solo tienes que acceder a tu cuenta de JuegosONCE en la web oficial de la ONCE o a través de los puntos de venta autorizados. Tendrás que escoger un número, que puede ser aleatorio o puedes intentar escoger una fecha o una terminación que te guste, y listo.

Premios del Cupón Diario de la ONCE

Los premios del Cupón Diario de la ONCE son los siguientes:

1 premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie

a las cinco cifras y serie 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras

a las cinco cifras 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras

a las cuatro primeras cifras 450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras

a las cuatro últimas cifras 4.500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras

a las tres primeras cifras 4.500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras

a las tres últimas cifras 45.000 premios de 6 euros a las dos primeras cifras

a las dos primeras cifras 45.000 premios de 6 euros a las dos últimas cifras

a las dos últimas cifras 445.5000 premios de 2 euros a la primera cifra

a la primera cifra 445.5000 premios de 2 euros a la última cifra

Debes saber que en un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

Super 11

El Super 11 es un juego en el que tienes que elegir entre 5 y 11 números de los 80 que están disponibles. Para el sorteo se extraen 20 bolas de las 80 que hay disponibles y el premio obtenido irá en función de la cantidad de números elegidos, el importe jugado y el número de aciertos obtenidos.

Para jugar al Super 11 de la ONCE, que se juega todos los días de lunes a domingo, la apuesta mínima es de 1 euro y hay cinco sorteos diarios que se celebran a las 10:00 horas de la mañana -podrás comprar tus números hasta las 09:40 horas-, un segundo sorteo que se celebra a las 12:00 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 11:40 horas-, un tercer sorteo a las 14:00 horas, el cuarto sorteo a las 17: 00 horas y un quinto sorteo que se celebra a las 21:15 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 20:45 horas-.

Premios del Super 11

Los premios del Super 11 de la ONCE variarán en función de la cantidad de números jugados y del número de aciertos. Este es el reparto de los premios según la recaudación: