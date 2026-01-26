Carmen Planas recibe al nuevo presidente de ASINEM, Franco Mójer

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, y el presidente de la Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares (ASINEM), Franco Mójer, se han reunido este lunes en la sede de la patronal balear para analizar los problemas que preocupan a un sector formado mayoritariamente por pymes y autónomos.

El encuentro entre Planas y Mójer es el primero que se produce desde el nombramiento del presidente de ASINEM el pasado verano, según informa la CAEB en un comunicado. Durante el mismo se han puesto sobre la mesa asuntos comunes que afectan también a los instaladores como la falta de mano de obra o el intrusismo en un sector estratégico para el tejido económico de Baleares.

Para dar solución a los problemas señalados, tanto ASINEM como CAEB comparten su apuesta por la formación, más concretamente la Formación Profesional y la FP Dual, como instrumento para retener el talento y mejorar la productividad y eficiencia empresarial.

También han resaltado la importancia de la transición energética y la sostenibilidad, destacando el papel estratégico de las empresas instaladoras en la descarbonización.

Por último, el presidente de ASINEM ha expresado su voluntad de reforzar la colaboración histórica que ha mantenido con la CAEB.