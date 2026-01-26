Feijóo retrata a Sánchez: «46 muertos y su primera respuesta es una regularización masiva para desviar la atención»

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha señalado este lunes la táctica de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, para «desviar la atención», tras el anuncio de que el Gobierno regularizará la situación de medio millón de inmigrantes. El líder popular ha criticado que tras la tragedia de Adamuz, en la que murieron 45 personas, y el accidente de Rodalies de Gélida, que dejó otra víctima mortal, la primera decisión de Sánchez haya sido «una regularización masiva».

«Hasta 46 muertos. Cientos de Heridos. Ninguna dimisión. Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos», ha dicho Feijóo tras conocer la noticia del pacto entre el PSOE y Podemos, que ha anunciado este lunes Irene Montero, eurodiputada y líder de la formación morada.

Feijóo además ha prometido que rehará la política migratoria de Sánchez «de arriba a abajo» cuando llegue al Gobierno. «En la España socialista, la ilegalidad se premia. La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria. Cuando lleguemos al Gobierno las cambiaré de arriba a abajo», ha prometido Feijóo.

Desde el PP critican que el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos es «una cortina de humo para no hablar del accidente de Adamuz, de los 46 muertos a consecuencia del caos ferroviario y de más de cien heridos por los que se están negando a asumir responsabilidades políticas». Fuentes populares insisten en que «Sánchez intenta cambiar el foco a toda prisa y lo hace abriendo de par en par» las puertas a la regularización masiva de inmigrantes ilegales, «sin control ni garantías».

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el inicio de la tramitación de un decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, una medida que ha pactado con Podemos. El Ejecutivo ha confirmado la medida poco después de que Montero anunciara el acuerdo con el PSOE. La medida también ha sido solicitada por Sumar, socios de Gobierno de Sánchez.

Montero, en un acto celebrado en Madrid bajo el título Regularización Ya, ha hecho este anuncio, asegurando «que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia», tal y como ha detallado la eurodiputada de la formación morada.