La razón por la que Jeremy Renner se ha negado a regresar a la saga Misión Imposible

Como bien demuestra su casi mortal accidente en la nieve hace más de un año, Jeremy Renner es tan héroe de acción en la ficción como fuera del set de rodaje. El actor es conocido sobre todo, por su papel de Ojo de halcón en los Vengadores, pero su presencia en la industria del cine de acción va más allá del Universo Cinematográfico de Marvel. Protagonizando sagas como El legado de Bourne o su reciente serie de éxito para SkyShowtime, Mayor of Kingstown. Sin embargo, el nominado al Oscar nunca ha regresado a su celebrado papel en la saga de Misión Imposible, después de adquirir un gran protagonismo durante dos entregas. Su personaje nunca se volvió a mencionar en la historia, ni parece que Renner vaya a volver al mundo de espías liderado por Tom Cruise. Pero…¿cuál es el motivo detrás de esa decisión? Bueno, pues parece que al intérprete no le hizo nada de gracia que el director Christopher McQuarrie quisiese matar a su personaje.

William Brandt, el preparado agente de la CIA, apareció por primera vez en la propiedad intelectual de Paramount Pictures con Misión Imposible: Protocolo fantasma. Encargado de vigilar al equipo de Ethan Hunt, fue ganándose la confianza del mismo hasta convertirse en un valioso aliado y repitiendo su rol en Misión Imposible: Rogue nation. No obstante y para sorpresa de los fans, Brandt no regresó en la que fue la penúltima película titulada Fallout, ni mucho menos en la cinta estrenada el pasado año, Misión Imposible: Sentencia mortal. Ahora sabemos que la decisión de cerrar el arco del personaje con su muerte es algo que no le hizo nada de gracia al californiano.

El personaje de Jeremy Renner moría

Según contaba Jeremy Renner en una reciente entrevista, McQuarrie planeaba matar a Brandt en Misión Imposible: Fallout. Algo a lo que la estrella se negó rotundamente hasta al punto en el que al final, simplemente, desapareció de la historia: «Recuerdo que intentaron traerme del extranjero durante una semana para poder matar a mi personaje, y yo dije ‘No, no puedes hacer eso. ¡No vas a arrastrarme hasta allí y simplemente matar a mi personaje!’».

Al parecer, el descontento del actor tenía que ver con la forma en la que la trama terminaba con la vida del espía, más allá con el hecho per se de hacerlo. Por ello y como terminaba de argumentar en su defensa, Renner recordaba decirle al cineasta que de utilizar a su personaje para eso, lo tendría que hacer bien. Por tanto, podemos entender que lo que al protagonista de En tierra hostil no le gustaba nada era el desenlace que habían preparado para él, hasta el punto de terminar gritando a McQuarrie.

«Le grité» dijo Renner riéndose y continuó «Amigo, no me vas a hacer esto así; No me vas a hacer mal». Sea como fuere, el personaje no llegó a aparecer en Fallout y en principio, Brandt todavía está vivo en el universo de acción. En la entrevista, concedida al podcast Happy Sad Confused, Renner se deshizo en elogios hacia Cruise, para el que únicamente tiene grandes palabras:

«A medida que madura como actor, quiere aguantar, está haciendo Top Gun otra vez ¿verdad? (…) El tipo es una bestia y trabaja más duro que nadie que conozco».

No descarta volver a Misión Imposible

Hace algunas semanas, Jeremy Renner le contó a Collider que no descarta volver a la franquicia de Misión Imposible, siempre y cuando su rol dure más de una escena. «Amo a esos muchachos. Amo mucho a Tom. Nos divertimos mucho y amo mucho a ese personaje», explicaba. El problema era también una cuestión de conciliación y los complicados que pueden llegar a ser los rodajes de esta misiones imposibles: «Requiere mucho tiempo de ausencia. Todo estaba en Londres. Tenía que ser papá. Simplemente no iba a funcionar entonces. Quizás ahora que mi hija es mayor eso podría pasar. Siempre me lanzaba a una Misión Imposible en cualquier momento y volvía a Brandt. Es genial» .

Después de estar prácticamente recuperado de sus problemas de salud derivados del arrollamiento de su quitanieves, Renner tiene una agenda cargada de proyectos increíbles. En 2025 participará en la nueva adaptación del cómic Spawn y estará en el increíble reparto que maneja la tercera entrega de Puñales por la espalda 3. Con Vengadores: The Kang Dynasty completamente paralizada, se espera que el actor pueda volver a asumir el papel del superhéroe en Vengadores: Secret Wars.