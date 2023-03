Los primeros pasos del actor Jeremy Renner tras su accidente con la máquina de nieve

Jeremy Renner está empezando a dar sus primeros pasos tras su accidente con la máquina de nieve que casi le cuesta la vida. Una de las caras conocidas de Marvel ha tenido que volver a empezar desde cero, Ojo de Alcón es todo un símbolo de la saga que no ha dudado en mostrar su mejoría frente a las cámaras. El hombre que da sus primeros pasos se ha llevado el aplauso de un público que lo apoya desde la distancia, medio mundo está con él.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023